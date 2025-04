Ferka admite que se operó para aumentar de talla: “La gravedad y la maternidad hicieron lo suyo”

Recientemente, Jorge Losa confesó a TVNotas que Ferka, su novia, recurrió al bisturí para realizarse un arreglito estético: “Se puso nuevas ‘bubis’. Los Reyes Magos se las dieron y tuvieron que pasar por el control de calidad (ríe)”.

En aquella ocasión, el actor también nos dijo: “Ella ya tenía tiempo que se lo quería hacer. Me enseñaba fotos de antes de ser mamá y me decía: ‘Me da tristeza, porque la maternidad me las acabó’. El cirujano es un mago. Lo hizo muy bien. El control de calidad está más que pasado. Lo disfruto”.

Ferka después de la cirugía de aumento de tallas de busto. / Liliana Carpio / TVNotas y RRSS, 2025

Mira: Jorge Losa balconea a Ferka ¡Se hizo tremendo arreglito estético!

Ferka confirmó que se hizo un arreglito estético ¿Qué se hizo?

En TVNotas, platicamos con la conductora Ferka Quiroz y nos confirmó que sí se aumentó el busto. Un cambio físico que deseaba desde hace tiempo, tras notar los efectos que la maternidad tuvo en su cuerpo. La también actriz compartió que es su primera cirugía estética y que está feliz con el resultado. Era algo que no podía solucionar ni con ejercicio ni la dieta. “Me hice un arreglito porque tenía muchas ganas. Es mi primera cirugía. La gravedad hizo lo suyo y la maternidad también, así que tuve que recurrir a un buen cirujano. Gracias a Dios, me porté bien y los Reyes Magos me trajeron mi regalo. Cobré mi vale”.

Además, indicó que no solo ella está contenta con su nuevo cuerpo, sino también Jorge, con quien lleva casi 2 años de relación: “Si todo estaba muy bien antes, ahora que el evento se levantó, todo está increíble”.

Finalmente, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ nos comentó que las cirugías son comunes en las celebridades y no tienen nada de malo: “¿Por qué es nota cuando uno se hace un arreglito? Hay unas que estrenan cuerpo completo: costillas, nariz, ojos. Se hacen todo y ni fu ni fa”.

Ferka antes de la cirugía de aumento de busto. / RRSS

¿Quién es Ferka?

María Fernanda Quiroz estudió actuación en el Centro de Estudios y Formación Actoral de TV Azteca (CEFAT).

Ha actuado en varias telenovelas como: Montecristo, Se busca un hombre y Pasión morena.

Ha participado en realities como: La isla, Guerreros 2020, Inseparables y La casa de los famosos México.

Actualmente conduce Venga la alegría fin de semana.

Además, quiere regresar como actriz, por lo que estudia talleres dramáticos.

Mira: Jorge Losa y Ferka terminan: él dice que rompió la relación tras especulaciones sobre un tercero en la relación

Ferka y Jorge Losa son pareja desde 2023. / Liliana Carpio / TVNotas 2025

¿Quién es Jorge Losa?

Jorge Losa

Se ha dado a conocer por participar en varios programas de televisión en México, especialmente reality shows, como:

Guerreros 2020 y La casa de los famosos México.

También fue parte de Las estrellas Bailan en Hoy, concurso donde conoció a Ferka.

Relación de Ferka y Jorge Losa

Fueron pareja de baile en ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Su química en la pista fue evidente, lo que despertó rumores de un posible romance mientras él estaba en un estatus complicado con la conductora Mayte Carranco.

El noviazgo entre Ferka y Jorge Losa comenzó en 2023. Lo confirmaron tras finalizar su participación en el programa. Aunque terminaron durante un tiempo, cuando Jorge estuvo en el reality La isla: Desafío Grecia Turquía, donde se topó con Christian Estrada, ex de Ferka, regresaron más fuertes.

Podría gustarte: Jorge Losa confirma su ruptura con Ferka tras casi un año de relación: “A veces te descuidas a ti en la vida”