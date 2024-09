Ferka y Jorge Losa: Así fue la romántica reconciliación, ¿piensan casarse en el futuro?

Hace algunos meses, Ferka y Jorge Losa dieron por terminada su relación de casi un año por una supuesta infidelidad por parte del actor. No obstante, durante el pasado fin de semana, aclararon los malos entendidos y se reconciliaron.

A través de redes sociales, los famosos compartieron un video en el que se le puede observar al español entregándole un anillo a la presentadora, en un romántico escenario lleno de pétalos de rosa y velas.

Si bien se llegó a pensar que ya le habían pedido matrimonio, la también exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ aclaró que se trataba de un anillo de promesa. Aunque aún no se comprometen, este acto simboliza un juramento de exclusividad y amor.

Ferka da más detalles de su reconciliación con Jorge Losa

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Ferka contó que, ese día, Jorge la sorprendió llevándola a un bosque, donde le había preparado un escenario romántico para pedirle otra oportunidad.

Ferka “Ahora puso atención en cada detalle. Me llevó a ese lugar, empezamos a platicar. Creo que lo que nos hacía falta mucho era platicar, sobre todo las palabras tan bonitas que me dijo. Llegué a esta sorpresa. Ojo, confirmo, no es anillo de compromiso”

Y añadió: “Ahora se usa el anillo de promesa. Es como un simbolismo donde me dijo ‘hoy sí estoy seguro. Hoy te quiero entregar mi corazón a ti y al gordito. Quiero que sean mi familia’. Cuando me dio este anillo, me dijo ‘¿Quieres volver a ser mi novia? Este anillo es el primero de muchos que te quiero entregar’”.

¿Ferka y Jorge Losa quieren casarse en el futuro?

Si bien expresó estar muy enamorada del también actor, Ferka aseguró que se tomará todo con calma y verá cómo se desarrollan las cosas entre ellos. No obstante, dejó en claro que sí estaría dispuesta a casarse con él y hasta tener hijos.

“La boda sería hasta el próximo año. No tenemos ninguna fecha en particular, hay que trabajar para ello, pero va a suceder. Apenas estamos en eso. También me gustaría una familia de cuatro, ¿cómo de que no?”, dijo.

Para finalizar, reconoció que había cometido un error al acusar tan rápido a Jorge de haberle sido infiel en su momento, pues ahora que ya hablaron, pudo darse cuenta de que emitió un juicio apresurado.

“Tuvimos como este bache en nuestra relación y estas cosas que sucedieron. Me aclaró muchas cosas que yo no tenía claras. Nos separamos queriéndonos. Obviamente, yo estaba enojada. Vi cosas. Sigo apostando por el amor”, concluyó.

