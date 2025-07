Bárbara Torres responde a Jorge Losa tras decir que no la soportaba en “La casa de los famosos México”

Recientemene, Jorge Losa lanzó fuertes declaraciones contra Bárbara Torres, con quien compartió durante “La casa de los famosos México” 2023.

En una charla junto a Ferka en el pódcast “Mate con piquete”, conducido por Cecilia Galiano, Losa no se guardó nada y confesó que convivir con Bárbara Torres fue lo más difícil de su estancia durante” La casa de los famosos México”.

Jorge Losa arremete contra Bárbara Torres y recuerda su convivencia en “La casa de los famosos México” 2023

Durante la entrevista, Jorge Losa habló de su paso en ‘La casa de los famosos México’ y se sinceró al hablar sobre su convivencia con la actriz argentina, mejor conocida por su papel como Excelsa en “La familia P. Luche”. Sin rodeos, Losa explicó que lidiar con Bárbara le resultó más complicado que con el famoso team ‘Infierno’.

Jorge Losa revela si estaría dispuesta a adoptar el hijo de Ferka / Instagram: @jorgelosaactor

“Lo siento mucho por lo que voy a decir, porque no es mi modo, pero... dolor de hue... Para mí fue eso. Fue un santo dolor. Si me dicen: ‘¿Qué tal fue aguantar al team Infierno?’ Yo diría: ‘Una maravilla, a comparación de Bárbara (Torres)’. Sufrí más a Bárbara que al team ‘Infierno’, declaró el actor con humor.

Losa explicó que lo más complicado de convivir con ella fue su inestabilidad emocional. Según relató, Torres podía pasar de una conversación tranquila a un ataque verbal sin previo aviso.

“Sentía ansiedad, angustia y desesperación con ella. Era verla y decir: ‘Mátenme’. Te lo juro, una locura, porque no sabía cómo iba a reaccionar. De repente, podíamos tener una charla maravillosa de actuación y dos horas después me estaba mentando la madre. Yo decía: ‘¿Esto qué es?’”, añadió.

Ferka y Jorge Losa / Luis Pérez

Ferka también habló pestes de Bárbara Torres

Durante el mismo episodio, Ferka, otra exparticipante del reality en su primera edición en 2023, respaldó las declaraciones de su pareja, Jorge Losa. Aseguró que para ella también fue muy complicado convivir con Bárbara Torres durante su tiempo en La casa.

“Cómo no se dieron cuenta... Era una locura aguantarla 24/7… esquizoide”, expresó Ferka, haciendo alusión a los constantes cambios de ánimo y roces que tuvo con su excompañera, con quien protagonizó una fuerte discusión en la que Bárbara terminó llorando por sentir que la actriz no la respetaba y terminó confesando su problemas hormonales.

La actriz de La familia P. Luche se ha peleado con varios integrandes de La casa de los famosos. / Foto: La casa de los famosos

Bárbara Torres responde a Jorge Losa y a Ferka, quienes despotricaron contra ella

Bárbara Torres, recientemente eliminada de “MasterChef Celebrity Generaciones”, rompió el silencio tras los comentarios negativos que lanzaron en su contra Jorge Losa y Ferka. La actriz argentina reaccionó durante una entrevista para el canal Lavado Ajeno de Ray Macías, donde confesó su sorpresa al enterarse de las críticas.

“No sabía lo que me dices, me dejas helada. Pues cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera, está perfecto”, expresó visiblemente impactada.

Sobre Ferka, Torres aclaró que no percibió ninguna tensión en su último encuentro: “Hace poco fui a Venga la Alegría, la saludé, me saludó divino y hasta la felicité por su participación en MasterChef Celebrity porque la vi y me pareció muy inteligente. Le dije: ‘Te felicito’”, compartió la actriz en el programa de radio Lavando Ajeno.

En cuanto a Jorge Losa, con quien compartió escena recientemente, Bárbara fue diplomática:“Con Jorgito terminamos e hicimos el capítulo de una serie. Cada uno puede pensar lo que quiere, está muy bien, todos entramos en este mundo”.

A pesar de los señalamientos, Bárbara Torres optó por una postura conciliadora y sin confrontaciones directas, demostrando que prefiere no engancharse en polémicas.

Cabe señalar que la actriz ha revelado anteriormente que su estancia en “La casa de los famosos México” fue muy complicada porque se enfrentó a la menopausia.

