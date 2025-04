¿Otra fiesta de XV? Bárbara Torres promete mega celebración tipo boda para su próximo cumpleaños

La querida actriz Bárbara Torres, a quien actualmente vemos en MasterChef Celebrity, celebró su cumpleaños número 54 este 11 de abril en un ambiente íntimo y lleno de cariño. La cita fue en un restaurante argentino en la Ciudad de México, y TVNotas estuvo con ella en exclusiva para acompañarla en este día tan especial.

Aunque nació en Mar del Plata, Argentina, Bárbara asegura que su corazón es completamente mexicano tras vivir 25 años en el país que considera suyo: “México es lo máximo, es mi lugar, es mi tierra, es mi país. Como decía Chavela Vargas, ‘los mexicanos nacemos donde queremos’. A mí me tocó nacer allá abajo, pero aquí estoy. Se me pone la piel chinita, estoy feliz de estar 25 años ya en este país. Mi tierra es México, desde el día que vine acá dije, ‘este es el lugar al que pertenezco’ y la verdad me encanta”, nos dijo.

Bárbara Torres festejó su cumpleaños 54 / Estefanía Ramírez / TVNotas

Bárbara Torres hará mega fiesta por su cumpleaños

La celebración fue sencilla pero emotiva. Incluso, Bárbara nos confesó que estuvo a punto de no festejar por primera vez, pero fue uno de sus amigos quien insistió en reunirla con más allegándolados para soplar las velitas y eso sí, nos dijo que ya tiene planes muy claros para el próximo año. Recordemos que hace unos años cumplió su sueño de tener una fiesta al estilo XV Años, así que para el próximo año ya planea echar la casa por la ventana: “Ya saben que un año hice fiesta de XV, el año que viene que son los 55, prepárense para la fiesta porque el año que viene sí es fiestononón tipo boda”, advirtió emocionada.

Los primeros en felicitarla fueron sus hijos, quienes mantuvieron viva una tradición muy suya: “A las seis me felicitaron. Uno me abrazó y el otro me mandó el Feliz cumpleaños (como se estila en Argentina), como yo se los hacía cuando eran chiquitos. También me hablaron mis primos desde allá. La verdad es bonito sentirse tan querido el día de su cumpleaños”.

Bárbara recordó que desde pequeña su mamá le ponía Las mañanitas en lugar del tradicional Feliz cumpleaños argentino, y por eso se sabe la canción de principio a fin, a pesar de que es una costumbre mexicana: “Mi mamá a pesar de que yo estaba en Argentina, me ponía Las Mañanitas en Argentina se canta el Feliz cumpleaños, acá son Las mañanitas, entonces cuando llegué a México me sabía Las mañanitas enteras y todo el mundo me decía: ‘¿por qué te las sabes?’, porque mi mamá me ponía Las mañanitas”.

Bárbara Torres festejó su cumpleaños 54 / Estefanía Ramírez / TVNotas

¿Hay problemas en MasterChef Celebrity? Bárbara Torres lo confiesa

Después del festejo con amigos, Bárbara nos dijo que compartiría una comida con su hijo y continuaría la fiesta en compañía del elenco de MasterChef Celebrity, reality en el que ha brillado no solo por su talento sino por su carisma y sentido del humor.

De hecho recientemente Bárbara protagonizó un divertido momento al tropezar en el set de la cocina más famosa de México, desatando las risas del chef Poncho Cadena. La actriz tomó lo sucedido con filosofía y continuó disfrutando la experiencia con su generación ‘Cassette’. Incluso, nos compartió que existe muy buena relación entre ellos y no hay ninguna enemistad como ha sucedido en temporadas pasadas: “Todos nos llevamos muy bonito, estamos haciendo un programa muy armonioso”, compartió.

La famosa que interpretó a Excelsa en ‘La familia P.Luche’ también ha hecho una bonita amistad con el influencer Rafa Polinesio del equipo de los ‘Millennialls’ debido a su “enorme nariz”. Los famosos han bromeado acerca de su parecido físico y han desatado risas entre los televidentes.

