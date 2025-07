Paco Lalas, director de Teatro en breve, demandado porque presuntamente debe más de 700 mil pesos, él responde

Paco Lalas, director de Teatro en breve, en pleito legal: “Citlalli Fernández (representante legal de La casa fuerte del ‘Indio’ Fernández) lo demandó por no pagar varios meses de renta. Ahora, debido a las penalizaciones, ya debe 716 500 pesos, más lo que se acumule”.

A unos días de que Francisco René Anaya, mejor conocido como Paco Lalas, celebre 10 años de haber emprendido el negocio de teatro de formato corto (primero Teatro en corto, ahora Teatro en breve), una excolaboradora de La casa fuerte del ‘Indio’ Fernández, quien pidió permanecer en el anonimato, nos platicó que Paco no tiene buena reputación como empresario teatral, ya que renta casas sin liquidar sus deudas.

“En su historia al frente de las obras de teatro de formato corto ha quedado mal con mucha gente. La más cercana fue su salida de La casa fuerte del ‘Indio’ Fernández. Tuvo que desocuparla después de año y medio, pues dejó de pagar 6 meses, el equivalente a 260 mil pesos. Su cinismo fue la gota que derramó el vaso”.

Paco Lalas en el ojo del huracán; ¿de qué culpan al director de ‘Teatro en breve’?

La excolaboradora, señaló: “Después de haber dejado una casa que ocupó en Coyoacán, en 2023 comenzó una nueva etapa en La casa del ‘Indio’ Fernández. Al principio sí pagó, aunque muchas veces se retrasaba, pero a finales de ese año empezó a fallar y en 2024 dejó de pagar”.

“La nieta del ‘Indio’ (Citlalli, también representante legal de la Asociación de Protección de la Casa Fuerte del Indio Fernández A.C.) le dio oportunidad de realizar ‘Teatro en 24 horas’ (un taller para montar obras en un día) sin cobrarle la renta, para que le abonara parte de los ingresos.

Sé que durante esas 24 horas reunió alrededor de 150 mil pesos. Tuvo figuras como Luis Felipe Tovar, Alejandro Ramírez, Alberto Estrella, Paco de la O y Bárbara Torres. A ellos sí les pagó 10 mil pesos por su participación como coaches, pero pasaron unos días y no le pagó a Citlalli un solo centavo. Paquito, en lugar de dar una explicación, le dijo: ‘Sorry, pero ya me lo gasté’”.

“Es muy mal agradecido. Citlalli se suavizó y firmó con Lalas un convenio donde le condonaba el 50% de la deuda. Debía pagar 130 mil pesos en 6 mensualidades, que tenía que depositar desde septiembre del año pasado hasta febrero de 2025, pero solo abonó 40 mil”.

Paco Lalas y actores / Redes sociales

¿Paco Lalas demandado por falta de pago?

“Xóchitl (Fernández), mamá de Citlalli, y los abogados explotaron y pidieron a Citlalli, como representante legal de la Casa, que entablara una demanda en su contra. Yo veía que ella le tenía aprecio. Pienso que él se aprovechó de eso y por lo mismo ella también está muy enojada. Creyó en él, aun cuando muchas personas ya le habían advertido sobre su mala fama.

Sabemos, por gente del medio, que Paco también quedó mal con los dueños de la casa en la Nápoles (cuando era socio de Lolita Cortés), la de Coyoacán, y se rumora que también donde se encuentra actualmente (en la colonia Del Valle). Esto no suena descabellado, pues él mismo en sus redes anuncia el festejo de los 10 años de Teatro en breve en un nuevo espacio. Seguramente se repitió la historia y buscará nuevas víctimas”.

“Quienes han sido estafados por Paco, desafortunadamente, no lo han denunciado. En su momento se dijo que Lolita (Cortés) había puesto una demanda, pero no hay un registro de esta. La gente prefiere dar por perdido su dinero, porque se ha enterado de que sus propiedades las tiene a nombre de su mamá, con lo cual, si se realiza un juicio, no tienen manera de embargarlo”.

“Citlalli ya sabe de esta situación, pero no piensa declinar. Lalas solo se justifica, dice que tiene muchos gastos, que el teatro no es negocio y por eso no paga”. “Hoy las cosas están más complicadas para él. Como no ha cumplido con el convenio, queda invalidado el descuento del 50%. Debido a la penalización por cada día que ha dejado de pagar, de 260 mil, más 35 mil de la mitad de una renta pendiente, su deuda ha ascendido a 716 500 pesos, más lo que se acumule”.

Paco Lalas y Luis Felipe Tovar / Archivo TVNotas

Acusan a Paco Lalas de estafar en otros eventos; ¿cuáles son?

“Las estafas no han sido solo con Teatro en breve. Aseguran que pidió 80 mil pesos a un cantante con la promesa de grabarle un disco y se quedó con el dinero. También promovió el evento de ‘Bandidas’, pidió 300 mil pesos para producirlo y lo canceló, sin regresar el dinero a quienes le prestaron ni a quienes compraron boletos”.

“Paco le está buscando 3 pies al gato. No sé exactamente qué pasó, pero en marzo del año pasado, cuando aún estaba en La casa del ‘Indio’, un día llegaron unos individuos, lo sacaron de su coche violentamente, le dieron un cachazo y lo obligaron a firmar unos papeles. A saber de qué.

Le dejaron la cara ensangrentada. Seguramente fue por una más de sus transas. Desde ese día empezó a andar con guaruras”, concluyó.

¿Qué dijo Paco Lalas, debe dinero?

Hablamos con el conductor y nos comentó con gran sorpresa:

“Es la primera noticia que tengo. A mi no me ha llegado nada. Con Citlali no me he hablado hace tiempo. Quedamos en buenos términos, según yo. Cuando llegué a ese lugar, le dimos mucha vida, color, prensa, movimiento. Decidí salirme de ahí porque venían las ofrendas que se montan en ese lugar. Dijimos que ya no había cabida para el teatro como tal”.

Además, agregó:

“Yo salí un domingo y el siguiente jueves o viernes ella estrenaba el mismo formato, con muchos de los mismos actores y las mismas obras que se habían presentado ahí como Teatro en breve. o me avisó, pero yo penspe que el sol sale para todos”.

Respecto a su relación con ella comento:

“Conmigo siempre fue una persona amable y educada, (pero) sé que ha tenido muchos problemas con muchísima gente en sus redes sociales. Llevará 10 pleitos fuertes en el último año. Se pelea y lo publica en redes, y empieza a hablar mal de la gente.

Acerca de la alta deuda que enfrentaría respondió:

“Válgame Dios. No hay manera. Ni siquiera un agiotista cobra esas cantidades. Cuando salí de ahí firmé un convenio con Citali. Había una cláusula de confidencialidad. No puedo decir mucho. Este asunto es entre ella y yo. Si hay un problema me hablará por teléfono o su abogado se comunicará conmigo. Lo que sí les puedo decir es que a veces yo di 2 rentas seguidas. Luego te tardas en dar una. así es, y más en un espacio teatral. Sí me llegúe a retrasar, como todos, pero también llegué a dar antes. Era como todo en la vida, de repente pasa, pero una deuda de esas cantidades, no. Si fuera cierto (lo de la demanda) e extrañaría. Yo me porté muy bien con ella.

