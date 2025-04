Ime Garza Tuñón responde a Paty Muñoz y a Damaris Rojas por presunto robo de pista musical

En medio de los problemas legales en los últimos meses con Maribel Guardia por la denuncia que presentó contra Ime Garza Tuñón por poner en riesgo el bienestar de su nieto, Ime debutó como cantante en la obra ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’ que se presentó en Monterrey hace una semana.

El pasado sábado 12 de abril, la joven hizo un homenaje a Selena Quintanilla previo al inicio de la obra de teatro, en la ‘Sultana del norte’. Pese a que se anunció con bombo y platillo, la presentación se vio eclipsada luego de que Imelda salió al escenario sin micrófono y porque su forma de cantar y bailar no gustó del todo a algunas personas.

En una emisión reciente en su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani entrevistó a Paty Muñoz, actriz e integrante de ‘Bandidas’, grupo al que perteneció Imelda Tuñón hace algunos años.

Durante la conversación, Paty aseguró que le robaron la música que Imelda utilizó en el show que dio en Monterrey para su lanzamiento como cantante antes de iniciar la obra de teatro, ‘Soltera, casada, viuda y divorciada’ que produce Antonio Escobar.

Paty Muñoz asegura que nadie, ni siquiera el productor, Antonio Escobar, o la propia Imelda, le pidió permiso para usar su música, por lo que ya está viendo la posibilidad de emprender acciones legales contra Escobar e Imelda.

Ime Garza Tuñón responde a críticas por uso de pista musical

La actriz y cantante Ime Garza Tuñón rompió el silencio tras la controversia generada por el uso de una pista musical que, según Damaris, le pertenecía y fue compartida sin su consentimiento. Tuñón aseguró a TVNotas que ella no tuvo participación directa en la gestión de la música, y que simplemente siguió las indicaciones de la producción.

“Bueno, a mí me encantan las canciones de Selena. A mí me pasaron una pista. Me dijeron: ‘Esto vas a cantar’, y esa pista tengo por entendido que ella la compartió por voluntad propia”, declaró.

“Si tú compartes una pista para que se utilice, está muy feo que salgas y digas que no la compartiste, que te la estás robando”. Imelda Tuñón

Imelda lamentó que el tema haya afectado emocionalmente a Paty, pero recalcó que no tuvo control sobre lo ocurrido, dado que Muñoz lloró en la entrevista con Ceriani.

“Lamento mucho que para ella fuera algo tan fuerte, cuando ella cedió esa pista a la producción. A mí solo me la pasaron y me dijeron: ‘Vas a cantar esto’”. Ime Garza Tuñón

Ime Garza Tuñón envía mensaje a Damaris Rojas tras criticar su presentación en Monterrey

Respecto a los comentarios de de Damaris Rojas, integrante de ‘Bandidas’ quien la llamó “arribista” y aseguró que solo sabe mover el cuerpo. Imelda compartió su postura.

“Creo que Damaris nunca ha estado en teatro musical. No sé quién es, pero le mando un beso. Creo que ella no sabe que tengo una carrera que empecé desde 2019. Tengo seis años en esto. No es como que de la noche a la mañana salí”. Ime Tuñón

Ante las críticas recibidas en redes tras su debut, Imelda defiende su experiencia y su capacidad para mejorar y no ser definida por un presentación.

“La verdad, poco a poco he ido mejorando. Lo pueden ver en videos, de cómo cantaba hace años en el grupo en el que estaba. No te puedes agarrar de una sola presentación que no fue ideal, para criticar la carrera de una persona. Al final del día, si la gente te está viendo, es por algo. La mayoría (de quienes critican) son bots, pero si me están atacando o criticando en redes, quiere decir que ellos mismos buscan mi contenido, están buscando que les salgan mis videos”, concluyó.

