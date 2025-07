Amante de José Manuel Figueroa explota contra Ninel Conde; filtraron polémicos audios

Hace unos días, José Manuel Figueroa y Ninel Conde, su ex, protagonizaron una fuerte guerra de declaraciones. Esto antes del inicio de ‘La casa de los famosos México’ 2025. El cantante reveló que “no fue feliz” con la actriz, mientras que ella destacó que todavía “no la supera”, aunque ya pasaron varios años de su relación. Ahora, una de las supuestas ‘amantes’ del famoso se lanzó en contra del ‘Bombón asesino’. ¿Defendió a José Manuel?

En medio del éxito que ha obtenido Ninel Conde durante sus tres días de estancia en ‘La casa de los famosos México’ 2025, su polémica historia de amor con José Manuel Figueroa no ha pasado desapercibida entre los usuarios. La mayoría recordó las múltiples infidelidades del cantante hacia la actriz.

En esta ocasión, filtraron los polémicos audios de una conductora, quien supuestamente fue ‘amante’ de José Manuel Figueroa. Se trata de Paty Muñoz. ¡Criticó al ‘Bombón asesino’! Esto dijo.

Ex de José Manuel Figueroa lo defiende de Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué dijo Paty Muñoz, ‘amante’ de José Manuel Figueroa, en contra de Ninel Conde?

Hace unos días, revivieron la entrevista de Ninel Conde en la que reveló que José Manuel Figueroa le fue infiel con Angélica Vale. No obstante, no mencionó si el hijo de Joan Sebastian tuvo una “aventura” con otra mujer.

En esta ocasión, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Paty Muñoz también fue “la amante” del cantante. Incluso, el conductor de ’Sale el sol’ destapó unos polémicos audios en los que la conductora arremetió en contra de Ninel Conde.

“Acuérdate hace 20 años cómo me dijo, pinc… Ninel, acuérdate, me dijo: ‘Perr…’ en cámara, no le importó que mi familia escuchara”, se escucha en lo que parecería una llamada telefónica.

“Qué le pasa, pin… vieja. Me cayó supergorda, se pasó de lanza. Ya le quiero pedir el teléfono de su cirujano para que andemos las dos igual de cirujeadas, lo dije en una entrevista”, agregó.

¿Cómo fue la relación entre José Manuel Figueroa y Paty Muñoz, conductora de televisión?

Asimismo, Paty Muñoz destacó que no le interesa que José Manuel Figueroa esté en relación con otra mujer, ya que ellos continúan con una gran conexión.

“No me importa, salga con quien salga, nunca ha dejado de verme y eso es lo que me encanta, él y yo nunca hemos dejado de vernos, esté con quien esté”, se escucha.

Paty Muñoz, ex de José Manuel Figueroa, se lanzó contra Ninel Conde / IG: @paty_munozp / @ninelconde / @jmfigueroa_mx

“Siempre he estado enamorada de él y siento como que él lo sabe pero a lo mejor no le importa… Fueron momentos muy hermosos los que pasé a su lado… Nada me encantaría más que se repita, pero por lo pronto lo voy a ver la semana que entra y a ver qué pasa”, agregó.

Como era natural, estas fuertes declaraciones no pasaron desapercibidas por nadie. Por esta razón, los fans del ‘Bombón asesino’ no tardaron en defenderla, dado que ella no podría responder por ser habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025.

Al momento, José Manuel Figueroa no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones de Paty Muñoz. ¿Sí fue su amante?



