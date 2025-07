La casa de los famosos México: ¿Mar Contreras defiende a Adrián di Monte tras su nominación? “Estoy en contra”

La primera noche de nominación en ‘La casa de los famosos México’ 2025 dejó tensión entre los habitantes. Ya se vivieron los primeros encontronazos y también algunos habitantes externaron su empatía por la situación, tal como lo hizo Mar Contreras, integrante del cuarto Noche, con Adrián di Monte, integrante del cuarto Día. Tras darse a conocer la primera placa de nominados de ‘La casa de los famosos México’ 2025, Adrián di Monte se mostró tranquilo, dado que señaló que “ya se lo esperaba”. Sin embargo, Mar externó su postura con respecto a que el famoso sea eliminado del reality. Esto fue lo que dijo.

¿Quiénes fueron los nominados de ‘La casa de los famosos México’ 2025 el 30 de julio?

Durante la primera gala de nominaciones de ‘La casa de los famosos México’ 2025, los concursantes ingresaron al confesionario para repartir 2 puntos a un compañero y 1 punto a otro, lo que determinaría quiénes quedarían en riesgo de eliminación esta semana.

Ellos son los nominados de la semana:



Adrián Di Monte – acumuló 13 puntos

– acumuló 13 puntos Priscila Valverde – acumuló 8 puntos

– acumuló 8 puntos Ninel Conde – acumuló 4 puntos

– acumuló 4 puntos Olivia Collins – acumuló 4 puntos

– acumuló 4 puntos Elaine Haro – acumuló 3 puntos

La líder de la semana, Mariana Botas, tiene el poder de salvar a uno de los nominados, lo que reduciría la placa antes de la gala de eliminación. Esto si es que nadie le roba el beneficio este jueves.

Cabe recordar que en la gala de esta noche por Canal 5 a las 22:00 horas, incluirá la posibilidad de que otro habitante robe esa salvación, lo que alteraría el riesgo de eliminación para esta semana

¿Qué le dijo Mar Contreras a Adrián di Monte tras su nominación en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

En medio de toda la controversia por los primeros nominados de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, Facundo reiteró que la persona que tendría más posibilidades de ser eliminado sería Adrián di Monte, dado que sería el menos querido por el público por su tormentoso matrimonio con Sandra Itzel.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las declaraciones de Mar Contreras en defensa a Adrián di Monte. Señaló que desconoce los antecedentes del actor con su ex y que por tanto, no podría asegurar que lo que pasó entre ellos sea totalmente verídico.

Eso no es todo, subrayó que Adrián di Monte se merecería una “segunda oportunidad” y que continúe en el juego.

“O sea, me conflictúa mucho ese caso porque mis valores y todo eso no lo comparten. Entonces, yo digo pu… también están las segundas oportunidades en la vida, güey, no sé” Mar Contreras

“Yo no tengo ni idea de qué pasó. Si yo no lo vi, no lo escuché, o sea, es prejuiciar a la gente. Entonces, también es algo con lo que yo estoy en contra en la vida”, dijo Mar Contreras a Mariana Botas, Priscila Valverde, Ninel Conde y Facundo.

La mayoría de los usuarios no tardaron en reaccionar a las palabras de Mar Contreras, aunque algunos coincidieron con su postura, hubo quienes la criticaron, dado que señalaron que, antes de iniciar la competencia, ella fue una de las que habría dado a entender que no apoyaría a Di Monte.

“Eso no fue un chisme, hay demanda y también pruebas de audios”,

“Dios mío, que alguien le mande las pruebas a esta mujer”,

“Ay, Mar, ibas tan bien”,

“Exactamente, somos muy buenos para juzgar y no sabemos, no señalemos”,

“Uy no, Mar, te me caíste, tú eras de las primeras que funó a Adrián”

Así lo dijo Mar Contreras:

¿Cómo reaccionó Adrián di Monte a su nominación en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Los pronósticos entre usuarios en redes sociales apuntaron a que la mayoría de los habitantes nominaría a Adrián di Monte. Incluso, él mismo señaló que sí esperaba ser una de las primeras personalidades en riesgo de salir.

Durante una plática con Shiky, tras las nominaciones, el actor cubano destacó que estaba convencido de que habría posibilidades de que sea el primero en salir el próximo domingo. Esto por el escándalo con Sandra Itzel.

“Yo pienso que voy a ser yo (el eliminado) porque me funaron tanto antes de entrar que me decían, te lo juro, eran miles de comentarios de: ‘Si te nominan la primera semana, pa’ afuera’. Obviamente, yo me mentalicé (y dije) uno da lo mejor de uno, pero si sales, sales”. Adrián di Monte

Adrián Di Monte y Sandra Itzel / Redes sociales

Ahora, a Adrián di Monte, ex de Sandra Itzel, no se le vería afectado por su nominación. Al contrario, celebró su cumpleaños con un pastel junto a todos sus compañeros en ‘La casa de los famosos México’ 2025. ¿Será que gana la salvación?

Cabe recordar que la disputa legal entre Adrián y Sandra Itzel sigue latente. Aunque él ha negado los señalamientos de su ex, una persona cercana a Adrián di Monte contó a TVNotas que él se sometió a un estudio psicológico el cual reveló los terribles problemas que enfrentaría por este escándalo.