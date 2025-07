La casa de los famosos México 2025: Funan a Mar Contreras por burlarse del reality y terminar como habitante

La casa de los famosos México 2025 sigue revelando poco a poco a sus nuevos habitantes y el anuncio de este miércoles 9 de julio generó una mezcla de sorpresa, memes y polémica. Durante la transmisión del matutino Hoy, se presentó en vivo a la quinta participante oficial: Mar Contreras, actriz y cantante con una trayectoria amplia en telenovelas, películas y teatro musical, pero que ha estado alejada recientemente del foco mediático, y por tanto, un tanto olvidada, por lo que su carrera se ha vuelto a reencontrar poco a poco.

Su incorporación tomó por sorpresa a muchos, ya que no aparecía entre las quinielas más del público. Días antes se especulaba con nombres como Kim Shantal o Paola Suárez, pero finalmente fue Contreras quien se quedó con el lugar. Su llegada al reality parecía tranquila… hasta que un viejo tuit que ella misma escribió el año pasado sobre el programa volvió a circular en redes sociales y cambió el tono de su presentación. ¡Siempre hay un tuit que regresa a que te muerdas la lengua!

¿Por qué critican a Mar Contreras en redes sociales tras su entrada a La casa de los famosos México 2025?

Mar Contreras se convirtió en la quinta habitante confirmada de La casa de los Famosos México 2025. Sin embargo, su entrada al reality no fue tan celebrada como esperaba. Pocas horas después del anuncio oficial en el programa Hoy, usuarios de redes sociales revivieron un viejo tuit en el que la actriz se burlaba del mismo programa y de sus participantes, especialmente de Mario Bezares y Shanik Berman, a quien señalaba como poco conocidos.

El mensaje fue escrito el 21 de julio de 2024, cuando se transmitía la segunda temporada del reality más seguido de México. En el tuit, Mar compartió una anécdota con su hijo y lanzó un comentario sarcástico:

“Mamá está rebuena @LaCasaFamososMx entró un Mario no sé qué y una señora shanit que está más grande que la abuela” Mar Contreras

Aunque en ese momento parecía una simple broma, ahora ese mismo tuit le ha generado una ola de críticas y burlas por “morderse la lengua”. En cuestión de minutos, la red social X se llenó de mensajes recordándole que ahora ella es esa figura poco conocida o recordada que apareció en el reality que alguna vez cuestionó.

¿Como reaccionaron las redes tras el tuit de Mar Contreras criticando La casa de los famosos México?

Las reacciones no se hicieron esperar. Para muchos internautas, el tuit fue una prueba de que Mar Contreras subestimó el formato del reality, y ahora que es parte del elenco, quedó en evidencia su contradicción. Los usuarios no tuvieron piedad:



“Y ahora entró una Mar no sé qué…”,

“Metieron a una Mar que dicen es actriz y cantante”,

“No escupas para arriba, JAJAJAJA”.

Otros incluso le reclamaron que haya usado a su hijo como pretexto para criticar a personas como Mario Bezares o Shanik Berman, con frases como:



“No solo fue clasista, también usó a su hijo para tirar indirectas”,

“Ya veremos si ella aporta más que Shanik. Mínimo ella dio memes”.

Aunque la actriz no ha respondido públicamente al tuit rescatado, la polémica manchó su entrada a la casa antes de que siquiera inicie la transmisión oficial del programa.

¿Quién es Mar Contreras y por qué causó sorpresa su inclusión en el reality La casa de los famosos México 2025?

Mar Contreras, cuyo nombre completo es Maricela Contreras Leyva, es actriz y cantante originaria de Culiacán, Sinaloa. Tiene 44 años. Inició su carrera artística en el reality Operación triunfo México en 2002 y ha participado en telenovelas como Teresa, Mar de amor, Por amar sin ley y Cabo. También fue parte de High school musical: El desafío, donde interpretó a “Luli”, la versión mexicana de Sharpay.

Aunque ha tenido una carrera estable, no es una figura mediática constante, por lo que su inclusión en La casa de los famosos México 2025 sorprendió a muchos, sobre todo porque en las encuestas de predicción no aparecía su nombre. Durante su presentación en el matutino Hoy, Mar mencionó que sus hijos la conocen bien y que no teme mostrar su personalidad ante las cámaras:

“Estoy muy tranquila. Me siento ‘en mi mero mole’. Quiero mi karaoke para la fiesta (...) Mis hijos me conocen tal cual soy, aunque a veces se avergüencen un poco de mí”, dijo entre risas.

A pesar de la buena actitud con la que se presentó, la revelación del viejo tuit complicó su recibimiento entre los seguidores del reality.