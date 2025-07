Olivia Collins en La casa de los famosos México2025 usará esta estrategia para permanecer en el reality

Olivia Collins es la segunda habitante confirmada de La casa de los famosos México 2025. Aunque en un principio se había negado, ahora va con todo.

La actriz nos contó que usará a su favor su problema de oído (su audición es del 30%), y nos platicó si tiene previsto enamorarse de alguno de los integrantes jóvenes.

“No oigo... Aunque también sé leer los labios y de lejos voy a saber qué dicen”.

Olivia Collins revela qué se verá de ella en ‘La casa de los famosos México’ 2025 / IG: @lacasafamososmx

¿Cómo tomó la decisión Olivia Collins de ser parte de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

“La primera vez que me lo ofrecieron (ser parte de ‘La casa de los famosos México 3') dije que no estaba loca. La segunda vez, que ni poseída. La tercera es la vencida (ríe). Más pronto cae un hablador que un cojo. Tengo la motivación de mis hijas, mánager y familia. Todos me dijeron: ‘Tienes que hacerlo. Eres mujer de retos y no le dices ‘no’ a nada. Si te caes, te levantas’”.

“Mis hijas son las más entronas. Son las que me convencieron de hacerlo. Por ellas estoy aquí. Ellas son jóvenes y me aconsejan. Me dijeron: ‘Tienes mucho que aportar como mujer, actriz y persona de tu generación. Que te vean, mamá, porque a tu edad muchos quisieran estar como tú’”. Olivia Collins

“Esto, a mi edad, es algo nuevo. Es la actualidad y lo que está de moda: Los realities. Lo tengo que hacer bien. Captar a un público joven y conservar al de toda la vida. Incursionar en ello me llena de entusiasmo, nervios, retos y emociones encontradas”.

“Me van a ver cómo soy fuera de las cámaras: Sin personajes. Olivia de la Orta Colin es quien va a entrar a La casa de los famosos México. Seré fiel a mi manera de ser, a mis principios. Marcaré mis límites, con respeto y empatía”.

“Les voy a cantar y bailar. Los chistes me salen fatal. Soy poco dicharachera, pero les contaré aventuras, porque tengo muchas vivencias y mucho que aportar sobre situaciones chuscas de mi vida, dolorosas, de felicidad y amor”.

Olivia Collins habla sobre sus estrategias para ser parte de ‘La casa de los famosos México 2025' / Cortesía de LCDLFM

¿Qué accesorios llevará Olivia Collins a ‘La casa de los famosos México 2025'?

Sobre lo que va a llevar nos dijo: “Obvio mi ropa, pijama, ropa interior, mis maquillajes y pestañas. Siempre voy a procurar verme bien. Mi almohada, mi san Benito y, si me dejan, voy a meter agua bendita (ríe). Manejo mucho mi energía y lo mejor que voy a llevar es mi actitud y mis ganas”.

“Me preocupa mi intimidad, el baño, la regadera, la limpieza, la cama que me toque y cómo se van a compartir los deberes de todos. El orden, para mí, es muy importante. A ver si puedo superar que estén las cosas tiradas. O a lo mejor es una prueba. Voy a tratar de que el orden vaya conmigo y con todos los demás. ¡Ojalá se pueda!”.

Sobre dormir con gente en el mismo cuarto comentó: “Jamás lo hubiera hecho, pero nunca es tarde para probar. Va a ser muy raro dormir con muchas personas, pero la ventaja es que yo me desconecto . No entiendo nada, no oigo y que fluya. Digo: ‘Buenas noches, hagan de su vida lo que quieran y ya mañana me enteraré lo que dijeron’. Aunque también sé leer los labios y voy a saber qué dicen. De lejos voy a checar (ríe)”.

“El miedo siempre está, pero le doy la cara y lo supero. Soy una persona muy hogareña. Me gusta estar en mi casa. Solo me sacan de ella mi trabajo y mi nieto, para ir al cine y su escuela”.

Olivia Collins habla sobre sus estrategias para ser parte de ‘La casa de los famosos México 2025' / Cortesía de LCDLFM

¿Olivia Collins buscará el amor en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Sobre si le gustaría volverse a enamorar, ya que habrá muchos hombres jóvenes, nos respondió: “¿Sabes qué? Soy bien exigente ahora ante esa situación. Estoy de acuerdo y está padre tener una pareja, pero este momento es tan bonito que no quiero distorsionarlo. Si siento maripositas, pues ni modo, pero para que me hagan sentirlas tiene que ser alguien muy especial”.

Olivia Collins reveló cuál es su expectativa: “Mi expectativa es llegar a la final y que el público precioso me apoye, para que pueda estar ahí dentro lo máximo posible. Y, por qué no, ganar el premio. Lo quiero. Si gano me iría de viaje con mis hijas y mi nieto a Disney Japón”, concluyó.

