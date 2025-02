Olivia Collins sospecha que Imelda Tuñón tuvo que ver en la muerte de Julián Figueroa

La actriz Olivia Collins, amiga cercana de Maribel Guardia, hizo fuertes declaraciones sobre Imelda Garza Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, en medio del pleito legal que enfrenta con su exsuegra Maribel Guardia por la custodia de su hijo, José Julián.

Recientemente, Imelda indicó que las autoridades y Maribel estaban coludidas en la desaparición forzada de su hijo, a lo que la famosa respondió indicando: “Todos sabemos que el menor se encuentra en un lugar definido por la autoridad y en ningún momento ha estado desaparecido”.

Ante tal acusación de Imelda a Maribel en un intento por recuperar a su hijo, Olivia opinó:

“Por favor, vamos a ser coherentes, no es ningún secuestro. Está dando ‘patadas de ahogado’. No defiendas lo indefendible, Imelda, de verdad, Maribel está perfectamente con la ley”, expresó Collins en un reciente encuentro con los medios.

La actriz criticó a Imelda no solo como madre, sino también por su papel en la vida de Julián Figueroa y de su pequeño.

“Está arañando las paredes, queriendo salir avante de esto, pero cuando lo tenía no lo cuidaba, cuando lo tenía no hacía lo correcto como una madre. No se lo está quitando, ¿qué no entiende que no se lo está quitando? Es que no tiene inteligencia, ella sabe perfectamente que está mal, ¡lo sabes, Imelda!”, declaró.

Collins también aseguró que Maribel Guardia solo busca el bienestar de su nieto y que incluso ofreció ayuda a Imelda.

“Le está ofreciendo rehabilitación. Maribel casi casi la adoptó como su hija. Después de la muerte de Julián, se quedó a vivir ahí. Es malagradecida, total y absolutamente malagradecida, desubicada, muy trastornada”, afirmó.

Olivia Collins apoya incondicionalmente a Maribel Guardia

¿Olivia Collins culpa a Imelda Tuñón de la muerte de Julián Figueroa?

Respecto a la muerte de Julián Figueroa, quien falleció a los 27 años de un infarto, Collins insinuó que la influencia de Imelda pudo haber sido un factor para su fatal desenlace.

“Imelda siempre ha sido un problema, siempre”, dijo. Y agregó: “No lo ayudó, pues no le convenía que él estuviera bien, nada más puedo decir eso”. Olivia Collins

Cuando se le preguntó directamente si cree que Imelda jugó un papel en la repentina muerte de su esposo, Collins respondió:

“Sí". Aunque confirmó que el cantante murió de un paro cardíaco, dejando atrás las especulaciones sobre una supuesta sobredosis, Olivia añadió: “Lo demás, que pasó atrás, estuvo muy raro nada más, muy raro”, finalizó.

