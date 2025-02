Examiga de Imelda Tuñón, Nagibe Abbud, revela más pruebas que la exhiben en fiestas locas: Video

Nagibe Abbud nos cuenta que tiene nuevas pruebas que involucran a Imelda Tuñón, que ya fueron valoradas por un notario y forman parte de la carpeta de investigación.

Nos mostró videos en los que se ve a su examiga de fiesta. Además, algunas conversaciones donde, supuestamente, Imelda pide la famosa droga ‘tusi’ (cocaína rosa): “No podía tener las pruebas enfrente y hacerme mensa”.

“Presento varios videos donde vemos a Imelda de fiesta y muy tomada. Todo esto refuerza lo que les he dicho. Es evidente lo que está pasando”.

“Hablo porque tengo pruebas que me respaldan. Deseo que Imelda se recupere y sea un ejemplo de mamá. Tiene una enfermedad y necesita ayuda para que su hijo esté bien”.

La exnuera de Maribel Guardia ha tratado de desmentir que tiene problemas de adicción. / Redes sociales

Le preguntamos qué otras pruebas tiene: “Son unas conversaciones de Ime con su dealer. Le dice que está en el Museo del niño. Obviamente que iba con su hijo. No creo que estuviera divirtiéndose sola. Ella pregunta si la entrega es ahí y esta persona le responde que sí, que le va a mandar a alguien”.

“Todas las pruebas, y no solo las conversaciones, ya fueron autorizadas por el notario. Están dentro de la carpeta de investigación. No hay forma de que pueda ser falso un chat de WhatsApp. Tú abres esas conversaciones, que no son screenshots, sino pláticas, y te mandan al contacto de Imelda”.

“Ella quiso contradecirme. Primero dijo que no me conocía. Después aseguró que mis pruebas son mentiritas. Eso no es así. Ya todo está en la carpeta”.

“No compra solo una sustancia. Ella pide co... y ‘tusi’. En las conversaciones habla mucho de esa droga. Cuando lo hizo frente a mí, se refirió a la co...”.

NAGIBE NOS MOSTRÓ VIDEOS DE ALGUNAS DE LAS FIESTAS EN LAS QUE, PRESUNTAMENTE, IMELDA PERDÍA EL CONTROL CON EL ALCOHOL Y LAS DROGAS / Cortesía Nagibe

Nagibe Abbud acusa al papá de Imelda de quererse quedar con la herencia de Julián Figueroa

Respecto a Tito Frank, papá de Imelda, comentó: “Si el papá no la protegió cuando tenía que hacerlo, ¿por qué hacerlo ahorita? Por un interés en común. Es obvio que van juntos por la herencia (de Julián Figueroa)”.

“El señor nunca se hizo cargo de ella y ahorita quiere hablar. Durante el tiempo que tengo de conocerla, que son 6 años, él nunca convivió con Imelda. Ella nunca hablaba de su papá. Trataba de evadir el tema”.

Sobre el comunicado que publicó Tito en las redes, dijo: “No lo he leído, pero qué bien que salga a defenderla. Si me escucha, le digo: ‘Ayude a su hija de la manera correcta’”.

Tito Frank, padre de Imelda Tuñón / Autor desconocido

Imelda se ha cuestionado por qué el pequeño no fue entregado a sus padres. “Si la ley le está dando al menor a Maribel es por algo. Yo se lo daría mientras me recupero, o pediría estar con mi hijo con un compromiso de recuperación. Mi hijo sería lo más importante”.

Le preguntamos si considera que los papás de Imelda no conocen los problemas de adicciones de su hija. “Les mando este mensaje: ‘Señor, yo sé por qué se lo digo. Cuide a su hija y apóyela de verdad’”, concluyó.

