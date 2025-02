Hermana de Julián Figueroa expone al papá de Imelda Tuñón, destapa que su nieto le tiene miedo

El conflicto entre Maribel Guardia y su exnuera Imelda Tuñón por garantizar el bienestar del hijo de Julián Figueroa sigue dando de qué hablar. Esta vez, Marcelia Figueroa, hermana del fallecido cantante, lanzó fuertes declaraciones en contra del abuelo materno del menor, Tito Frank, asegurando que su sobrino siente miedo al estar con él.

Marcelia Figueroa desmiente a Tito Frank, padre de Imelda, y cuestiona su papel como abuelo

En una reciente entrevista con Javier Ceriani, Marcelia Figueroa desmintió las declaraciones de Tito Frank, quien aseguró estar preocupado por su nieto. Según la hija de Joan Sebastian, el abuelo materno del pequeño no ha sido una figura presente en la vida del niño y, por el contrario, su cercanía ha generado temor en el menor.

“El comunicado del papá de Imelda está lleno de mentiras. A mí me consta que el niño ha llegado oliendo a marihuana algunos fines de semana”, afirmó Marcelia.

Además, señaló que Imelda ha forzado una relación entre su hijo y su padre, a pesar de que Tito Frank estuvo ausente por mucho tiempo.

“Ella pretende que el niño tenga esta cercanía con el abuelo, cuando ni ella misma la tuvo. De la nada aparece y quiere ser el abuelo preocupado”, expresó indignada.

“El niño lloraba y pedía que no se lo llevaran": Marcelia Figueroa

La hermana de Julián Figueroa fue más allá y aseguró que Imelda dejaba a su hijo con su padre para poder salir de fiesta.

“Algunas veces se lo llevaba y dices tú: ‘bueno, se van a quedar los dos con el abuelo’, pero no era así. Ella se iba, seguramente igual de rumba, y dejaba al pobre niño con alguien que no conoce realmente”, denunció.

Pero lo más preocupante llegó cuando Marcelia reveló que su sobrino lloraba y rogaba para no irse con Tito Frank.

“El niño lloraba y pedía a gritos que no se lo llevaran, que no se quería ir con él. Yo lo escuché, yo lo vi, decía: ‘no, por favor, no quiero, tengo miedo’”, aseguró.

Tito Frank arremetió contra Maribel en defensa de su hija / Composición con imágenes de archivo TVNotas y redes sociales

¿El papá de Imelda Tuñón le responde a Marcelia Figueroa?

Unas horas después de las declaraciones de la hermana de Julián Figueroa, el señor Tito Frank publicó algunas fotografías en su cuenta de Instagram que acaba de crear hace pocos días.

En el contenido se ve al señor conviviendo feliz con su nieto, pasando momentos divertidos con él no solo recientemente sino desde que era pequeño, algo que podría contradecir las acusaciones de Marcelia.

