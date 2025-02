¿Imelda Tuñón mintió sobre sus resultados toxicológicos? Da positivo en prueba casera de antidoping

Hace unas semanas, Maribel Guardia demandó a Imelda Tuñón, esposa del fallecido Julián Figueroa, por no considerarla apta para cuidar de su nieto. En la conferencia de prensa que dio el pasado 31 de enero, la actriz manifestó que su nuera tiene problemas con las sustancias ilícitas.

Por supuesto, la exparticipante de ‘La academia VLA’ ha negado esto. Incluso, compartió que sus pruebas toxicológicas dieron negativo.

Desde que comenzó todo esto, la joven sostiene que Maribel intenta alejarla de su hijo debido al rencor que le tiene por haberle comentado sobre la supuesta infidelidad de su esposo, Marco Chacón.

También ha llegado a señalar que la celebridad está lidiando con ciertos problemas emocionales que la hacen creer cosas que no son ciertas, aparentemente, por el dolor que aún siente por el deceso de Julián Figueroa, suscitado en abril del 2023.

Imelda Tuñón / Instagram: @imetunon

Imelda Tuñón dio positivo a antidoping casero

Si bien Imelda asegura que no es una persona adicta, algo que fue respaldado por su papá en un reciente comunicado, hace poco se sometió a un antidoping casero, el cual muestra que sí consume sustancias ilícitas. Esto se dio a conocer en la reciente emisión de ‘De primera mano’.

Al inicio del programa, Gustavo Adolfo Infante contó que, tras la entrevista que le realizó hace poco a la joven, le pidió que se sometiera a una prueba casera para confirmar o descartar el uso de sustancias.

Gustavo Adolfo Infante “Allí estoy. Le doy la cajita (con la prueba). En ese momento, a la que estamos viendo es mi esposa. Es la que está viendo para entregarle la muestra. Una rayita es positivo. Dos son negativos. Se pone la orina de la chava”

El test comprobaba que no consume otras sustancias, pero sí cannabis (el componente principal de la marihuana).

Último antidoping de Imelda Tuñón / Captura de pantalla

Los resultados toxicológicos de Imelda Tuñón podrían ser falsos

Esta situación ha puesto en duda la veracidad de los resultados mostrados por Imelda en sus redes sociales, ya que estas daban negativo a cannabis.

Aunque algunos siguen apoyando a Imelda, la gran mayoría de los internautas sostiene que sí es una persona que consume sustancias ilícitas y lamentan que siga sin querer someterse a un tratamiento para recuperarse.

Cabe destacar que varias personas cercanas a ella han dicho que sí es una persona con problemas de adicción. Incluso, recientemente, el periodista Javier Ceriani exhibió unos audios en los que supuestamente Imelda le compra sustancias a un distribuidor.

Hasta el momento, Imelda no se ha pronunciado ante esta situación. No obstante, tanto en entrevistas como en sus redes sociales, ha expresado ser una persona sana y hasta se dijo dispuesta a realizarse las pruebas necesarias para probar que sí es una madre apta para cuidar de su hijo.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Imelda Tuñón insiste en que Maribel Guardia solo quiere perjudicarla

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Addis Tuñón, la joven declaró que Maribel está pasando por un mal momento y tergiversa las cosas a su conveniencia.

Si bien sigue firme en que no tiene problemas de adicción, cree que Maribel, si realmente se preocupara por ella, trataría de ayudarla, en lugar de buscar que la encierren para evitar el contacto con su hijo.

“Llega un punto en que todo lo que haga está mal. Ya todo lo interpretan como que voy de fiesta. Yo creo que ella, genuinamente, piensa que estoy en malos pasos, pero también creo que a ella no le interesa que demuestre que yo esté limpia. A ella lo que le interesa es que me encierren. Así lo siento, porque no me pregunta: ‘¿Estás limpia?’ Solo dice: ‘Intérnate’”, puntualizó.

