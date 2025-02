Maribel Guardia: En plena disputa por su nieto recuerda la promesa que le hizo a Julián Figueroa

Actualmente, Maribel Guardia se encuentra en medio de un proceso legal contra Imelda Garza. La actriz ha denunciado a Imelda por presunta violencia familiar, alegando que descuida a su hijo para salir de fiesta y que regresa a casa en estado de ebriedad, además de un supuesto consumo de drogas.

Debido a estas acusaciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha determinado que el menor permanezca bajo el cuidado de su abuela durante 90 días.

Maribel Guardia lanza comunicado sobre la custodia de su nieto, hijo de Imelda Tuñón. / Archivo TVNotas / @maribelguardia

Maribel Guardia: una abuela comprometida con el cuidado de su nieto

Durante una conferencia de prensa previa a su presentación en “Lagunilla, mi barrio”, el pasado 31 de enero Maribel Guardia anunció que dejará de lado algunos de sus proyectos profesionales para dedicarse al cuidado de su nieto durante el tiempo que esté bajo su resguardo. La actriz enfatizó su compromiso con el bienestar de su nieto, asegurando que hará todo lo posible para brindarle un entorno seguro y amoroso.

En medio de esta situación, Maribel Guardia continúa honrando la memoria de su hijo y cumpliendo la promesa de cuidar a su nieto sobre todo siendo fiel a lo que a Julián veía en su madre.

Maribel Guardia rompe en llanto al cantarle a la virgen / Instagram

Maribel Guardia ha compartido un emotivo mensaje en honor a su hijo quien la señala como una buena madre

En su cuenta de Instagram, Maribel Guardia publicó un video que muestra una entrevista pasada en la que aparece junto a Julián Figueroa y su nieto.

En la descripción del video, la actriz escribió: “Hijo, tu amor en mi corazón intacto; mi promesa de cuidar a tu hijo también. En momentos de oscuridad tu luz lo cubre todo. Te amo eternamente”.

Maribel Guardia ¿Recuerdos que iluminan el presente?

El video compartido por Maribel muestra a Julián Figueroa expresando su gratitud y amor hacia su madre. En la entrevista, Julián destaca la humildad y cariño de Maribel, mencionando: “Mi mamá es una persona sumamente humilde, de las personas más humildes que he conocido en mi vida, si no es que la más, y sin duda eso se siente, aparte del agradecimiento. Estoy agradecido”.

Finalmente y mirándola a los ojos, Julián, hijo del fallecido Joan Sebastian, le expresa:

“Te amo, eres la mejor persona que conozco. Todos los días aprendo muchísimo de ti, que estoy infinitamente agradecido con la vida con que me haya tocado una mamá tan buena como tú, una persona tan humilde, tan cariñosa, tan llena de luz y creo que esa ha sido una de mis mayores ventajas en la vida, que tú me hayas tocado me ha puesto del otro lado en varias lecciones, pues sigo aprendiendo mucho de ti”.

El intercambio de palabras quedaron grabadas junto a una serenata que Julián improvisó con su guitarra. El tema Eso y más, uno de los grandes éxitos de su padre fue el toque de nostalgia que invadió la entrevista. Mientras Julián toca y canta, Maribel sostiene en sus brazos a su nieto.