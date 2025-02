Ime Tuñón amenazó a Maribel Guardia con sacar pruebas de infidelidad de su esposo si no le regresa a su hijo

El pasado 22 de enero de 2025, Imelda Tuñón reveló a los medios que su relación con su suegra, Maribel Guardia, se había fracturado desde que descubrió que Marco Chacón, supuestamente, le era infiel a Maribel con una exalumna. Recordemos las declaraciones de Imelda:

“Yo creo que ya tiene tiempo. Desde que descubrí una infidelidad de Marco Chacón con una exalumna suya. Bueno, a partir de ahí sí se fracturó. Yo tuve que decir ante los medios que mi mamá había echado mentiras, cuando no fue así y tenemos las pruebas. Desde entonces han estado como muy encima de mí”.

Una amiga de la familia nos contó en exclusiva que la costarricense tiene miedo y explica por qué: “Cada día se pone más fuerte el problema entre Maribel e Imelda. Todo ha pasado tan rápido que ambas no han tenido tiempo de asimilar nada. Se han dado varias declaraciones, en las que unos dicen la verdad absoluta y otros la triste mentira. No estoy aquí para señalar a ninguna de las partes, porque las considero como de mi familia, pero sí quiero hablar del miedo que tiene Maribel”.

“No sé si recuerden que en una de las entrevistas Imelda mencionó que su relación con su suegra se había fracturado desde que descubrió que Marco Chacón supuestamente le había sido infiel. Ella aseguró que desde ese momento comenzaron a cambiar las cosas en la casa y sus actitudes fueron más hostiles hacia ella”.

“Ahora acabo de ver que la conductora del programa De primera mano ofreció una entrevista hace unos días, donde confirmó que sí hay pruebas de la supuesta infidelidad de Marco y que ya se las habían mostrado”.

La fuente aseguró que Imelda Tuñón está decidida a dar a conocer las supuestas pruebas, si Maribel insiste en atacarla y no entregarle a su hijo: “Imelda está decidida a luchar con uñas y dientes para recuperar a su hijo. Según cuentan, Maribel nunca pensó que Imelda fuera capaz de confirmar esta información públicamente y declarar que ella la había obligado a desmentir el rumor. Imelda, en momentos de desesperación, amenaza con dar a conocer estas supuestas pruebas”.

Además, está harta que la hagan ver como una mentirosa que solo quería separar a Maribel de su marido. Imelda ama a su hijo y no se va a quedar de brazos cruzados. Ella quiere que el niño esté con ella y sus padres. No le va a perdonar la campaña de desprestigio que se ha confabulado en su contra. Cree que detrás de todo lo que ha salido de ella, al parecer están Maribel y su esposo”.

¿Qué piensa Maribel de las pruebas de la infidelidad de su esposo, Marco Chacón?

Para Maribel esto podría ser muy vergonzoso. En la conferencia de prensa le preguntaron sobre esta infidelidad. No lo confirmó ni negó, pero no quiere que se haga público. Maribel ha aguantado y no piensa dejar a Marco a estas alturas de su vida. Eso sí, hay que aplaudirle que él siempre la ha cuidado y ha estado con ella en los momentos más duros de su vida, como lo fue la muerte de Julián. Marco ha sido un gran apoyo y piensa seguir con él. A veces es mejor para algunas mujeres hacerse de la vista gorda”.

“Al final ya no se sabe quién tiene la verdad. En la conferencia (de prensa) que dio Maribel la semana pasada reveló todo de Imelda. Al parecer no se guardó nada. Su salida a fiestas, su gusto por el alcohol y su supuesta adicción a las drogas. Dejó claro que ella le paga el internamiento en un centro de rehabilitación”.

“Vemos a una abuela que quiere cuidar la integridad de su nieto. Por otro lado, también está Imelda, una madre que se ha sentido torturada mentalmente desde que le arrebataron a su hijo. Ha intentado demostrar que es inocente ante los señalamientos que se han hecho en su contra. Las autoridades serán las únicas que den el veredicto”, concluyó.

Esto dijo Maribel Guardia de la supuesta infidelidad de su esposo Marco Chacón en la conferencia de medios del viernes 31 de enero

El viernes pasado, Maribel Guardia dio la cara y, en conferencia de prensa, dio a conocer los motivos que la orillaron a denunciar a la madre de su nieto, Imelda Tuñón. Te mostramos algunas de sus declaraciones: “Quiero que mi nieto esté bien. Si esto acaba con mi carrera, que acabe con mi carrera. No me importa”.

“El niño merece tener a su madre, una madre sana, que lo proteja, que lo cuide. Es una decisión que tenía que tomar. Tengo que defender y proteger a mi nieto, a quien amo. No como a mi hijo, nunca voy a suplir a mi hijo con mi nieto”.

“Tristemente Imelda tiene problemas con el alcohol y las drogas. Yo tengo experiencia con esto, porque mi hijo era adicto. Julián era doble A. Lo aceptó públicamente. Además ella es bipolar”.

“Decidí poner esta denuncia un día que el niño fue a saludar a su mamá, abrió la puerta y había dos hombres acostados en la cama con ella. Ella después dijo que eran gays, pero eso no importa. Un niño no tiene que ver eso”.

“Puse cámaras por todas partes y me di cuenta de que empezaba a llegar en la madrugada gente a entregar cosas. Esta persona la dejaba atrás de la virgencita. Era droga”.

“En la escuela, ella ha dicho que hemos ocupado su lugar. Lo hemos hecho porque ella no lo ocupa. No se sienta hacer tareas con su hijo. No revisa los cuadernos. Yo sé que Imelda ama a su hijo, pero no basta con amar a los hijos, hay que procurarlos, protegerlos y tristemente ella no lo hizo”.

“Yo quiero que Imelda se rehabilite. Le ofrecí en varias ocasiones ayuda. Ella dice que no necesita ayuda”.

“Parece que el niño va a estar 90 días conmigo. En esos días el DIF llega a visitarte las veces que considera necesario. Tendré que acudir al DIF y a la Fiscalía en algunas fechas establecidas con el niño. Él vive en un entorno de amor. Es un niño feliz”.

“Si se cura, yo espero que el niño regrese con su mamá. Eso me haría muy feliz”.

“Me siento muy amada, muy querida. (Marco) No toma, no fuma, nunca ha probado drogas. Es un hombre genuinamente bueno, aunque no pongo las manos al fuego por él”, concluyó.

