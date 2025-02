Maribel Guardia rompe en llanto: Pide a Imelda que se rehabilite y sane para cuidar a su hijo

Esta tarde, Maribel Guardia ofreció una conferencia de prensa para aclarar su pleito legal con Imelda Tuñón tras denunciarla en un afán de proteger a su nieto.

Algunos medios filtraron la que sería la denuncia presentada por Maribel Guardia contra Imelda en la que supuestamente se señala que la joven desatiende a su hijo y que se ausenta durante varios días de la casa que compartía con ella, sin informar su paradero. De acuerdo con la información filtrada, Imelda regresaba a su casa, lo hacía bajo los efectos de la bebida, también metía hombres a la casa y hasta tenido un fuerte accidente de auto.

En la conferencia Maribel Guardia pidió a Imelda Garza Tuñón que acepte sus adicciones y se pueda rehabilitar para ser la mejor versión para su nieto.

La actriz aseguró:

“Tristemente Imelda tiene problemas de alcohol y de drogas. Ustedes saben que yo tengo experiencia en esto, porque mi hijo era adicto. Mi hijo fue doble A. Lo digo porque él se los dijo a ustedes. Lo aceptó públicamente. Él estaba estudiando psicología, porque quería ayudar a a otros, porque es una enfermedad, una enfermedad muy triste. En el caso Imelda es bipolar. Mucha gente que tiene bipolaridad y lleva una vida perfectamente normal, pero si lo cruzas con las drogas, es una bomba de tiempo”. Maribel Guardia

Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa, no piensa dejar a Maribel sola en su duelo. / Facebook: Maribel Guardia



Maribel Guardia asegura que Imelda Tuñón no quiso recibir ayuda

Maribel Guardia aseguró que el mayor problema es que Imelda Tuñón no reconoce su enfermedad y chocó en tres ocasiones por manejar en estado inconveniente.

“Yo no quiero separar a una madre de su hijo. Yo le dije: ‘Imelda, necesitas ayuda. Permíteme internarte’. Ella no acepta la ayuda, y eso es lo principal para poder recibirla. Yo no tengo la autoridad para internarla. Después de tres veces que se lo dije y no aceptó, me di cuenta de que no podía hacer nada. Cuando supe que se iban a mudar, entré en pavor. Supe que tenía que proteger a mi nieto. Tomé la decisión.” Maribel Guardia

Maribel Guardia llora en conferencia de prensa y pide a Imelda Tuñón que se rehabilite y acepte ayuda. / Alejandro Isunza

La actriz costarricense informó también que las autoridades determinaron darle 90 días más para que el menor esté bajo su protección. Aclaró que este plazo es determinado por la Fiscalía, pero que ella es la primera en desear que su nieto regrese a los brazos de de su madre.

“Le pido a Dios que estén juntos. Ese niño se merece una madre sana que lo cuida y que lo protege y ella merece estar con su hijo, pero no merece una madre que no puede ofrecerle un ambiente sano”.

Maribel Guardia llora en conferencia de prensa y pide a Imelda Tuñón que se rehabilite y acepte ayuda. / Alejandro Isunza

Maribel Guardia rompió en llanto y se muestra dispuesta a ayudar a Imelda Tuñón

La actriz aseguró entre lágrimas que su nieto está bien, que le puso un póster de Imelda Tuñón en el cuarto y todos los días le dice a su nieto que su mamá lo ama.

“Le deseo de corazón que (el niño) regrese a sus brazos. Mi nieto merece una madre que lo ame, que luche, que lo proteja. Me duele mucho que nuestra relación haya terminado así. Yo he querido mucho a Imelda y, cuando Julián murió, pensé que íbamos a estar juntas. Traté de cuidarla, de protegerla, pero tenía que tomar esta decisión. Es una de las peores decisiones que he tomado en mi vida.

Ustedes saben que odio los escándalos, pero siempre trato de responderles cuando me preguntan. Ojalá ella entienda que no lo hago para perjudicarla. Si ella necesita mi ayuda, yo le pago la clínica, porque quiero verla sana, porque me preocupa su salud. Pero tengo que proteger a mi nieto. Él no merece esto, y ella tampoco. Si ustedes no lo creen, no lo entenderán, pero no piensen que quiero que alguien ocupe el lugar de Julián. Mi hijo es irreemplazable”, concluyó.

Finalmente, Maribel Guardia afirmó que renunció a una telenovela para poder dedicarse a su nieto, porque la necesita más que nunca.

