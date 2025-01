Imelda Tuñón responde a examiga que confirmó que consume y violento a Julián: “Me está extorsionando”

En medio del pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón en relación con el hijo de esta última, Nagibe Abbud, examiga de la viuda de Julián Figueroa, dio una entrevista exclusiva con TVNotas asegurando tener evidencias de que la joven, supuestamente, es mala madre y violenta.

Según Abbud, la exparticipante de ‘La academia VLA’ no quiere a su hijo y solo usa de “cajero automático”. También contó que sí tiene problemas con las sustancias ilícitas y que el pequeño la ha visto en estado inconveniente.

Por si esto fuera poco, reveló que Ime es sumamente manipuladora y, en su momento, llegó a tener comportamientos violentos con su fallecido esposo.

“Ella necesita apoyo profesional, pero nunca lo va a aceptar. Le gusta mucho la fiesta y las sustancias prohibidas. Yo tomo responsabilidad de lo que digo, porque tengo las evidencias”, manifestó.

Cortesía de la artista / IG: @nagibeabbud / Archivo TVNotas

Imelda Tuñón afirma que su examiga la quiere extorsionar

En respuesta a estas declaraciones, Imelda se dijo muy sorprendida, pues, en su momento, llegó a considerar a Nagibe como una gran amiga.

“Yo tengo recuerdos muy bonitos con ella. Yo la conocí y era una niña muy dulce. Es una niña que parecía muy buena persona. Yo no sé en qué le afecte toda esta situación”, expresó en un encuentro con los medios.

Asimismo, sostuvo que su ahora examiga no se preocupa por ella, como lo afirmó en la entrevista con TVNotas, sino que solamente busca extorsionarla con las presuntas pruebas que dice tener en su poder.

Imelda Tuñón “Si se hubiera preocupado genuinamente por mí, hubiera acudido a mí. Yo tengo recuerdos muy bonitos con ella, así que no sé a qué pruebas se refiera. Ella no es Dios para estarme condicionando o extorsionando que tiene algo de mí. Es una actitud reprobable”

Imelda Tuñón exige que dejen de hablar sobre Julián Figueroa

La también actriz de teatro pidió respeto a la memoria de Julián Figueroa y exigió que dejaran de involucrarlo en este asunto, pues “ya no está para defenderse”.

“Ninguna persona que se atreva a usar el nombre de Julián para una polémica no es amigo de Julián, ni es amigo mío. Él ya no está aquí para defenderse. Se me hace una cosa muy sucia que usen su nombre cuando ya no está para defenderse. Yo desmiento que lo golpeaba, yo desmiento todo. No usen su nombre para hacerse publicidad”, apuntó.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué ha pasado en el caso de Maribel Guardia en contra de Imelda Tuñón?

Después de que Maribel Guardia denunciara a Imelda Tuñón por considerarla una madre no apta para cuidar de su nieto, el menor pasó una noche en el DIF y poco después se dictaminó que estuviera con su abuela durante un lapso de 10 días, en lo que se esclarece el caso.

De acuerdo con Imelda, las investigaciones podrían alargarse. No obstante, ya presentó las pruebas que demostrarían que es capaz de cuidar a su hijo a las autoridades, como un examen toxicológico certificado para desmentir sus supuestos problemas de adicción.

La joven señaló que no ha visto al niño desde que se le fue entregado a Maribel. También contó que ya interpuso una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos para poder recuperar al menor.

Cabe destacar que Maribel Guardia ofrecerá una conferencia de prensa el próximo 31 de enero para hablar sobre el caso y dar su versión de la historia.

