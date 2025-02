Maribel Guardia: Al revelar de qué murió Julián Figueroa, Imelda se arrepiente y pide disculpas

La exnuera de Maribel Guardia acapararía titulares por sus recientes declaraciones. Hace unas horas, Imelda Garza Tuñón reveló a la prensa de qué murió Julian Figueroa.

Las recientes apariciones de la joven en los medios de comunicación no han pasado desapercibidas por nadie. Recientemente, Imelda acudió a declarar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y entregó sus análisis toxicológicos y psicológicos a las autoridades.

En medio, de este escándalo, la joven no solo defendió la memoria de Julián, sino que también le envió un contundente mensaje a Maribel Guarida.

Imelda Tuñón llega a Fiscalía. / Instagram: @imetunon

Te puede interesar: Hermana de Julián Figueroa asegura Imelda Tuñón tuvo comportamientos preocupantes: “No está bien”

¿Qué le dijo Imelda Garza a Maribel Guardia tras denuncia por su hijo?

Luego de que Maribel Guardia optó por demandar a Imelda Garza bajo el argumento de que la integridad de su nieto estaría en peligro, la joven no tardó en responder a esta denuncia. Esto sucedió antes de que las autoridades tomaron la decisión de brindarle la custodia temporal a la actriz, solo por 10 días.

Recordemos que Garza se presentó a la Fiscalía para recuperar a su hijo, quien fue resguardado en el DIF mientras se tomaba una decisión de una custodia temporal. En medio de esta polémica situación, Ime despotricó en contra de la actriz costarricense. Le pidió que “le regresara a su hijo” y le dijo “vieja estu..”.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón irregularidades en el caso / Redes sociales

No te pierdas: Imelda Garza: Exhiben foto de cómo la habrían descubierto en casa de Maribel Guardia ¡en plena acción!

“Maribel Guardia me quiere quitar a mi hijo, hicieron todo lo posible para que el caso se retrasara… Esto no es justo, yo no me voy a mover de aquí… Esa mujer es muy mala… ¿Por qué me haces esto, Maribel, qué te pasa? Vieja estup…Es lo único que tengo”, dijo.

Estas declaraciones se volvieron virales en las redes sociales. Algunos usuarios señalaron que la relación entre ambas personalidades estaría más que fracturada.

Imelda Tuñón rompe el silencio y exige justicia / Redes sociales

Mira: Mejor amigo de Julián Figueroa confirma que Imelda Tuñón consume frente a su hijo; ella responde

Imelda Garza le pide disculpas a Maribel Guardia en medio de disputa legal

En esta ocasión, Imelda habló con la prensa, tras su salida de la Fiscalía General de Justicia, y sorprendió con sus recientes palabras. ¡Le pidió disculpas a Maribel Guardia!

La joven fue cuestionada sobre sus contundentes declaraciones en contra de la integrante de ‘Lagunilla, mi barrio’. Ante esto, Imelda aseguró que estaba en un “estado de desesperación”, por eso su reacción en ese momento.

“Al final del día era una persona que estaba en un estado de desesperación. No me puedo arrepentir de cómo me sentía, cuando estaba desesperada, cuando estaba asustada, cuando no sabía qué iba a pasar; no me puedo arrepentir de eso”. Imelda Garza

Maribel Guardia lanza comunicado sobre la custodia de su nieto, hijo de Imelda Tuñón. / Archivo TVNotas / @maribelguardia

Sin embargo, Garza sí se mostró arrepentida de hablar mal de Guardia. Mencionó que nadie se merece un trato así.

“Nadie se merece ser insultado en ningún momento, sobre todo tiene que entender que era una persona que estaba en un momento en donde estaba muy enojada. Estaba muy triste. Estaba muy desesperada, y estaba sufriendo una injusticia. Todas las personas tienen derecho de réplica, derecho a hablar, pero también el niño tiene el derecho a estar conmigo”, agregó.

Al momento, Maribel Guardia no ha dado declaraciones sobre toda la información que ha salido a la luz con respecto a su exnuera, su nieto, así como su matrimonio.No obstante, Marco Chacón confirmó que su esposa dará una conferencia de prensa.

Así lo dijo Imelda: