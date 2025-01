Mejor amigo de Julián Figueroa confirma que Imelda Tuñón consume frente a su hijo; ella responde

La polémica entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón no cesa. Luego de que la famosa diera a conocer que tomó acciones legales contra la viuda de su hijo Julián Figueroa, han comenzado dimes y diretes para dar con la verdad y asegurar el bienestar del pequeño que Julián tuvo con Imelda.

Ahora el mejor amigo de Julián Figueroa, fallecido en 2023, habla ante las cámaras para decir que es verdad que Imelda golpeaba a Julián y que supuestamente ella consume sustancias frente a su hijo sin importarle nada.

“Para mí, el estado mental de Imelda no es estable, nunca lo fue. La última vez que la vi fue en el funeral de Julián y no estaba estable. En mi boda tampoco estaba estable. No ha estado estable mentalmente”, indicó Axel Paredes en una entrevista con Javier Ceriani.

Imelda Tuñón está en pleito con su exsuegra / Redes sociales

Además, Axel ventiló que Imelda actualmente está saliendo con uno de los amigos de Julián y la cuestionó al respecto comentando: “Estás saliendo con Fernando Gamboa, un amigo de tu difunto esposo. Eso es preocupante. No es correcto”.

Axel también contó que no puede afirmar algunos temas, pero los amigos que tiene en común le han dicho que Imelda sí consumiría sustancias frente a su hijo.

“Aquí lo más importante es la salud del niño. Al final de cuentas yo puedo venir aquí a dar un testimonio que puede ser o no creíble, pero a toda la gente que está ahí afuera solo quiero decirles que entiendan que los que estamos cercanos a ellos lo único que queremos es el bienestar del niño”, explicó diciendo también que no quiere dañar la imagen de nadie, pero también están muy preocupados por la integridad del menor.

“Maribel, Marco, estamos con ustedes. Queremos lo mejor para (el niño)”, finalizó.

Imelda Garza Tuñón le responde al mejor amigo de Julián Figueroa

Esta tarde, Ime Tuñón acudió a la Fiscalía General de Justicia para rendir su declaración en el caso de la denuncia que interpuso Maribel Guardia, por el bienestar de su niego. Imelda entregó a las autoridades algunas pruebas toxicológicas y psicológicas que se realizó con un perito autorizado.

Ahí, la viuda de Julián Figueroa fue cuestionada sobre las declaraciones del amigo de quien fuera su esposo y al respecto comentó: “Ninguna persona que se atreva a utilizar el nombre de Julián para una polémica no es amigo de él ni es amigo mío, porque Julián no está aquí para defenderse. Se me hace una cosa muy sucia que estén utilizándolo cuando él no está. Se me hace horrible”.

Y concluyó: “Yo desmiento que lo golpeaba. Yo desmiento todas las cosas que se puedan estar diciendo de Julián. Él ya estuvo aquí. Ya tuvo su tiempo. Ya se defendió cuando se tenía que defender y ahorita no está. Entonces no utilicen su nombre para hacer publicidad, por favor”.

