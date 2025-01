Imelda Tuñón supuestamente borracha en polémicas imágenes filtradas

En medio de la denuncia de Maribel Guardia a su nuera, Imelda Tuñón, el periodista Javier Ceriani filtró imágenes en donde la cantante y viuda de Julián Figueroa parece estar bajo la influencia de bebidas embriagantes.

Las imágenes ya están causado gran revuelo en redes sociales, especialmente en medio de la controversia por el pleito que tienen debido a la preocupación de Maribel por el bienestar del hijo de Julián Figueroa.

Imelda parecía no estar en sus cinco sentidos con la mirada perdida / Instagram

Las imágenes de Imelda Tuñón supuestamente borracha en un boliche

En su canal de YouTube, Javier Ceriani compartió un video en el que se muestra a Imelda Tuñón, en lo que parece ser una salida recreativa en un boliche. Según Ceriani, la joven parece estar visiblemente en estado inconveniente y con la mirada perdida.

A Ime se le escucha decir: “Me estoy encontrando a un señor que dice que es mejor que yo en el boliche, pero no, no lo es”. Cuando Imelda comentó eso a sus seguidores en el video, alguien que la acompañaba deja claro que la joven no estaba en sus cinco sentidos: “Quizás si en un momento que no estuvieras bajo la influencia de yo qué sé, podrías jugar mejor, pero hoy tu nivel está en el suelo”.

En las imágenes tenía un comportamiento errático y tenía dificultad para hablar con claridad / Instagram

Imelda, continuó con palabras arrastradas: “Después de toda la tunda que me dieron en ‘Venga la alegría’, de inmediato me da una tunda aquí… Bueno, es que tienen que ver mis números. Son una cosa… un poquito tristes”.

Estas imágenes podrían ser de junio de 2024, pues recordemos que Imelda participó en ‘La academia’ de Venga la alegría en ese tiempo.

Tunden a Imelda Tuñón en redes al verla supuestamente borracha en imágenes filtradas

Las imágenes generaron reacciones de la opinión pública y algunos apoyaron que lo dicho por Maribel de las sustancias, la fiesta y los hombres sería verdad y, por ello, la incapacidad para cuidar de su hijo, mientras que otros pidieron que dejaran de atacarla.

“Como si la jovencita se portara tan bien”



“Con razón Maribel ya no aguantó más y tuvo que poner un alto. Es terrible Imelda”



“Bien peda”



“O sea que bien dr…gada”



“Pobre chica, no hay quién la salve”



“Y así la gente dice que va a estar mejor con ella el niño”



“Pobre Maribel, de seguro ella aguantaba por el niño”



“Así no la van a ayudar a recuperar a su hijo”



“Cuando uno tiene hijos, deja toda la fiesta”

