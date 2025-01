Ime Tuñón: Recuerdan video de una entrevista en presunto estado inconveniente

En medio de la disputa legal que mantiene Imelda Tuñón con su exsuegra, la actriz Maribel Guardia, por la denuncia que la famosa hizo en su contra argumentando el bienestar de su nieto, surge un video que dejó pensando a muchos.

Y es que según la denuncia filtrada ante los medios de comunicación, a Maribel Guardia le preocuparía que Ime saliera a bares y antros para emborracharse y consumir sustancias ilícitas, además de que llevaba a hombres a su casa.

En este sentido, ‘La Mejor FM’ recordó cuando la viuda de Julián Figueroa les dio una entrevista en un evento donde supuestamente estaba bajo el influjo del alcohol.

El polémico video de Ime Tuñón ¿borracha?

El video de Imelda Tuñón que ha circulado nuevamente en redes sociales fue grabado en 2024 y se le ve algo errática en cámara, según dijo el propio medio de comunicación.

En el material, varios usuarios señalaron que Imelda parecía ebria, lo que generó un intenso debate en las redes pues hubo quienes la defendieron diciendo que se veía como siempre en la entrevista. Aunque en su momento Ime negó las acusaciones y aseguró que no le importaba la opinión de los demás, el video ha vuelto a alimentar las especulaciones sobre su estabilidad emocional y física en medio del conflicto con Maribel Guardia.

#FlashazoLaMejor hace unos minutos #MaribelGuardia dio a conocer que interpuso una demanda en contra de su nuera #ImeldaTuñón y aunque no dijo la razón, informó que lo hace por la integridad de su nieto. Recordamos el día que nos dio una entrevista en estado inconveniente 😱… pic.twitter.com/aAPzDhYvyi — LaMejor (@LaMejor) January 21, 2025

Ime Tuñón niega consumo de sustancias

Luego de que el menor fuera entregado por las autoridades a Maribel Guardia por solo 10 días por ahora, Ime negó que haya salido positiva a pruebas de antidoping aunque luego mencionó que no se había sometido a ninguna prueba y después culpó a la actriz de querer quitarle a su hijo a cualquier costo.

“No hay pruebas, ni siquiera tienen el antidoping... No entiendo cómo pueden sacar a un menor de edad si no tienen ninguna prueba”, comentó.

Imelda Tuñón contra Maribel Guardia

En sus declaraciones, Tuñón sostuvo que las acciones de Maribel Guardia tienen un trasfondo personal, relacionado con una presunta infidelidad de Marco Chacón, y que habría causado la fractura de su relación familiar.

“Desde que descubrí la infidelidad de Marco, nuestra relación se fracturó y desde ahí han estado muy encima de mí", dijo Imelda, visiblemente afectada.

La disputa tomó un giro aún más complejo cuando el periodista Carlos Jiménez reveló detalles de la denuncia presentada por Maribel Guardia. En sus redes sociales, Jiménez detalló que, según la denuncia, Guardia y Chacón encontraron a un hombre ebrio en la casa que compartían con Imelda, junto a videos comprometedores.

Esta información ha desatado aún más controversia, ya que muchos cuestionan la capacidad de Tuñón para hacerse cargo del niño en medio de sus acusaciones y problemas legales, aunque también han criticado a Maribel mencionando que no habría superado la muerte de su hijo Julián Figueroa.