Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, opina sobre el conflicto entre su sobrina y Maribel Guardia

Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, dio a conocer su postura luego del escándalo que rodea a su sobrina y a Maribel Guardia tras la demanda que presentó contra su nuera.

La conductora del programa ‘De primera mano’, tía de Imelda, rompió el silencio y habló sobre el controvertido caso de la joven en donde se ha visto envuelta en acusaciones de meter hombres a su casa y de consumir sustancias prohibidas. Addis dejó ver que algunos de los señalamientos en contra de Ime pueden ser ciertos.

Addis Tuñón asegura que apoyó a Imelda para independizarse de Maribel Guardia

La conductora del programa ‘De Primera Mano’ expresó que ella estaba de acuerdo en que su sobrina, Imelda, dejara la casa de Maribel Guardia para que pudiera llevar su maternidad como ella quisiera.

“Creo que Imelda desde hace mucho tiempo debió salirse de la casa de su exsuegra, ella debió estar en libertad de llevar su maternidad y su vida como soltera como ella quisiera”.

Addis habló de los supuestos errores que presuntamente habría cometido Imelda y que aunque a ella no le constan, han comenzado a salir a la luz.

“Ella debió haber hecho eso, pero no lo hizo, entonces los errores que pudo haber cometido Imelda, no sé cuáles son exactamente porque yo no estaba ahí, pues son cosas que Maribel está haciendo notar”.

Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón habla de la polémica de su sobrina con Maribel Guardia. / Facebook: De primera mano/ @imetunon

Addis Tuñón sugiere que Imelda Tuñón pudo haberse equivocado

La conductora de televisión mencionó el tema de la soltería de Imelda Tuñón y reconoció que su sobrina no debió hacer algunas cosas mientras vivía en la casa de la mamá de quien fue su esposo.

“Es una mujer soltera Imelda, es viuda y tiene libertad, salvo que estaba viviendo en la casa de la que es la mamá de su esposo. Ella, como viuda, tal vez no debió haber hecho algunas cosas, yo no lo sé". Addis Tuñón

En un video compartido en TikTok, Addis Tuñón relató que también hubo comportamientos de Maribel Guardia que incomodaban a Imelda pues ella señaló que “no se le respetaba la autoridad primaria de su hijo”, por eso Imelda le pidió a la escuela de su niño que le avisará cualquier cosa que ocurriera con el menor, y es por eso que ella supo que Maribel Guardia había ido por su nieto antes de que fuera su hora de salida.

Imelda Tuñón llega a Fiscalía. / Instagram: @imetunon

Imelda Tuñón niega haber recibido sustancias ilegales en casa de Maribel

En el programa ‘De primera mano’, Addis Tuñón aseguró que confrontó a su sobrina, Imelda Tuñón, tras negar consumo de sustancias y la filtración de un video, en el que aparentemente un hombre llega al domicilio de Maribel Guardia, donde le deja una pequeña bolsa detrás de una Virgen de Guadalupe. Según Addis Tuñón, Imelda le aseguró que ella recibió un vapeador, y que incluso le aseguró que la misma Maribel Guardia estaba enterada de que utiliza estos dispositivos.

“Yo le dije Ime por favor dime la verdad y ella me respondió que fue un vapeador, que incluso Maribel sabía”, expresó Addis.

Cabe destacar que Addis Tuñón aseguró que aunque tiene su postura personal no compartiría ni dejaría que esto afectara su forma de compartir la nota, por lo cual se mantendría lo más objetiva y profesional posible.

