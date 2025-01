Ime Tuñón acusa que no le hicieron “pruebas” para que Maribel se quedara con su hijo

El conflicto legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia está comenzando con todo luego de que la famosa sorprendiera a su público al decir que había tomado acciones legales contra su nuera por el bienestar de su nieto.

Más tarde se supo que el menor estaba bajo el resguardo del DIF y este 22 de enero fue entregado a Maribel y su esposo Marco. Sin embargo, la madre del menor, Ime Tuñón dijo muy molesta ante los medios afuera de la Fiscalía: “No puedo permitir que me falten al respeto” y se defendió de la demanda en su contra por parte de su exsuegra con quien aún vive junto a su hijo luego de la muerte de Julián Figueroa.

En la misma entrevista le preguntaron si era verdad que había salido positiva en una prueba de antidoping, algo que ella negó: “No salí positiva en ninguna prueba de antidoping”, dijo sin dar más detalles.

Ime Tuñón denuncia que Maribel Guardia obtuvo la custodia temporal de su nieto sin pruebas

Después de que se diera a conocer que el menor se quedaría con su abuela materna, Maribel Guardia por 10 días, Imelda denunció irregularidades en el proceso.

En una reciente entrevista, Imelda Tuñón expuso que la actriz Maribel Guardia obtuvo la custodia temporal del menor sin presentar pruebas suficientes.

Visiblemente molesta, denunció que las autoridades no le presentaron pruebas suficientes para justificar la decisión. “No hay pruebas, ni siquiera tienen el antidoping... No entiendo cómo pueden sacar a un menor de edad si no tienen ninguna prueba”, declaró. Incluso, la viuda de Julián Figueroa insinuó que el influyentismo de Maribel Guardia pudo haber tenido algo que en la decisión judicial.

Además, Imelda reveló que en caso de que no pudiera hacerse cargo de su hijo, sus padres fueron designados por ella como tutores temporales, sobre todo su padre.

Ime Tuñón niega las acusaciones de consumir sustancias ilícitas

En cuanto a las acusaciones de que Imelda Tuñón habría recibido “dealers” en su casa, como sostuvo Maribel Guardia en su denuncia, la cual se filtró a los medios y como lo mostró un video filtrado por Carlos Jiménez (c4jimenez), Ime lo negó rotundamente. “No sé, tendríamos que ver el video para ver si realmente me estaban entregando sustancias y hacerme el antidoping”, indicó, mencionando nuevamente que no se le ha practicado una prueba de esta índole.

A pesar de las tensas acusaciones, Imelda Tuñón insistió en que no considera a Maribel Guardia ni a su esposo Marco Chacón como “malas personas”, pero dejó claro que luchará hasta las últimas consecuencias para recuperar la custodia de su hijo. También explicó que, a diferencia de sus demandantes, ella sí tiene pruebas que respaldan su versión de los hechos.

