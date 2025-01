¿Nieto de Maribel Guardia no la quiere? Imelda Tuñón asegura que en un audio su hijo rechaza a la actriz

Durante la tarde del pasado martes 21 de enero, se dio a conocer que Maribel Guardia puso una denuncia a su nuera, Imelda Tuñón, esposa del fallecido Julián Figueroa, en relación con el bienestar de nieto.

De acuerdo con un párrafo supuestamente de la denuncia, la actriz siente temor por la seguridad del menor, pues alega que Imelda no lo cuida de manera adecuada.

“Tengo conocimiento, por las personas y hechos que manifiesto a continuación, que (Imelda) va a diversos lugares de entretenimiento, como lo son bares o los denominados antros. En ocasiones, no regresa en uno o dos días sin saber su paradero ni con qué clase de personas se relacione... Regresa al domicilio en evidente estado de ebriedad y con comportamiento muy errático, teniendo el temor fundado por los comentarios recibidos que la hoy imputada también consume d... ”, se lee en el documento.

Se especifica que Maribel apoya a la “hoy imputada” con un ingreso mensual de 22 mil pesos para “sus gastos personales”, pero “la misma no desarrolla actividad alguna laboral, académica o escolar ni de ninguna especie”.

Imelda Tuñón negó las acusaciones de Maribel Guardia

Por supuesto, la exparticipante de ‘La academia VLA’ negó categóricamente las acusaciones de su suegra. En un encuentro con los medios la noche del lunes, señaló que las pruebas toxicológicas a las que fue sometida salieron negativas.

También rechazó las especulaciones que afirman que lleva hombres desconocidos a su casa o llega en estado inconveniente.

Según Imelda, la actriz le quiere quitar a su hijo para “llenar el vacío” que le dejó el sensible fallecimiento de Julián Figueroa, en abril del 2023.

¿El nieto de Maribel Guardia no la quiere? Imelda Tuñón expone un audio como supuesta prueba

Durante una plática con reporteros, Imelda Tuñón aprovechó para mostrar un audio en el que la nuera de Maribel Guardia asegura que se escucha al menor decir que no quiere estar con Maribel o su esposo, Marco Chacón, porque “son mala gente”.

Imelda Tuñón “El niño estaba llorando. Este mensaje se grabó: ‘No quiero volver con usted. Son mala gente’. Justamente en el momento en el que estaban subiendo a la camioneta y se estaban yendo, cuando nosotros, nos estaban subiendo una patrulla. El niño grabó este mensaje y les dijo y se los dijo a la cara. Les dijo también que no los quería ver”

En dicha grabación, se asegura que se oye al pequeño decir que quiere estar con su mamá, mientras que Imelda, con la voz quebrada por el llanto, le expresa que muy pronto volverán a estar juntos. Sin embargo, no hay información que corrobore se refiriera directamente a Maribel Guardia o a su esposo. Es importante señalar que el niño ha vivido desde que nació en casa de Maribel Guardia y su esposo, según la actriz lo comunicó en sus redes sociales en un texto para explicar la situación.

Tras la denuncia de Maribel de este lunes, el niño pasó la noche en el DIF. La mañana de este martes se dio a conocer que las autoridades entregaron a la actriz tendrá la custodia temporal del menor por 10 días en lo que se realiza una investigación.

¿Qué pasó entre Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza Tuñón?

La tarde del 21 de enero, Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón habrían intentado llevarse al niño de la escuela sin permiso de su mamá, según Imelda. En la noche se informó que Maribel Guardia había puesto una denuncia contra su nuera Imelda Tuñón, preocupada por el bienestar de su nieto.

Tras pasar la noche en la Fiscalía en declaraciones, y el niño en el DIF, las autoridades entregaron al menor a Maribel Guardia durante 10 días mientras sigue la investigación de Imelda Tuñón. Según documentos filtrados, Maribel la acusaría de supuestamente llegar a su casa en estado de ebriedad después de varios días de no saber de ella, y bajo sospecha fundada de también haber consumido de sustancias.

Luego de que se le otorgara la custodia temporal del niño a Maribel Guardia, Imelda Tuñón acudió a la Secretaria de la Mujer para ejercer acciones legales en contra de su suegra.

Al salir de la institución, la joven habló con los medios y, si bien no especificó si interpuso una denuncia contra la actriz, señaló que toda esta situación es sumamente injusta y espera que, en su momento, pueda recuperar a su pequeño.

“Me la estoy pasando muy mal. Estoy muy triste porque, en este momento, no tengo a mi hijo conmigo. Presentaré todas las pruebas pertinentes para demostrar mi inocencia y también daré mi versión de los hechos. Haré todas las pruebas que se me pidan, como el antidoping, y presentaré mi declaración, ya que no me permitieron declarar en su momento”, dijo.

En medio de todo esto, Maribel emitió un comunicado para dejar claro que su prioridad es la seguridad y el bienestar de su nieto. También expresó su deseo de que Imelda “se esfuerce en recuperarse” y dijo que será feliz de que el niño “pueda regresar con ella (Imelda) en condiciones aptas para su desarrollo”.

