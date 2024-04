Maribel Guardia rompe en llanto ante la prensa en el primer aniversario luctuoso de su hijo, Julián Figueroa

Fue el pasado 9 de abril de 2023 cuando se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de la reconocida actriz Maribel Guardia y del cantautor Joan Sebastian.

El joven perdió la vida a los 27 años y, según el informe inicial de la Fiscalía General de Justicia de CDMX, habría sufrido un infarto al miocardio y fibrilación ventricular.

Ahora, un año después de la muerte del cantante, su madre Maribel Guardia reveló ante los medios de comunicación el encargo que le hizo su hijo, por si él llegara a faltar para su propio hijo.

“Un día me lo dijo. Ya ves que uno cuando tiene hijos siempre está pensando: ‘Mamá, si algún día me muero, por favor, prométeme que…’ ‘Hijo, por supuesto que lo voy a cuidar, pero me voy a morir primero yo. Ya estoy viejilla, hijo’, pero ‘No mamá, nunca se sabe’, pero bueno, así fue y nunca se sabe”.

La actriz aseguró que tuvo una visión en la que estuvo su hijo y esto fue gracias a la Virgen de Guadalupe.

La cantante atendió a la prensa minutos antes de iniciar una misa que el pasado martes ofreció en su casa para recordar a su hijo.

Maribel mencionó que se la pasó llorando toda la noche, pero no quiso compartir esta parte con sus seguidores, ya que para ella es un tema muy difícil de hablar.

Maribel Guardia

“Me la pasé llorando todo el día. Le lloré toda la noche. No quisiera compartir cosas tristes con ustedes y también porque son un tesoro para mí, mi dolor, el amor por mi hijo, el duelo que estoy llevando, aunque yo me levanto todos los días y hago un esfuerzo por sonreír y continuar… no es fácil, no es fácil”.