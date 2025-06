¿Maribel Guardia está enferma? Victoria Ruffo dice estar “preocupada” por la salud de la actriz: “No come”

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Maribel Guardia. Desde principios de año, ha estado enfrascada en una batalla legal y mediática con su exnuera, Imelda Tuñón, por el bienestar de su nieto.

Según la actriz, la expareja de Julián Figuera atravesaría por sus problemas con el consumo de sustancias. Tras interponer una demanda, Guardia obtuvo la guarda del niño. Sin embargo, Imelda poco más de un mes después lo tuvo de regreso. Esto, presuntamente, con la advertencia de que la autoridad seguiría investigando el caso para cerciorarse de que el niño estuviera bien.

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Maribel Guardia perdió la demanda contra Imelda Tuñón?

Este jueves 26 de junio, los conductores del programa ‘Ventaneando’ dieron a conocer que Imelda Garza Tuñón recuperaba sus derechos como madre, por lo que la su custodia sobre el menor ya no se consideraba “provisional”.

“Parece que le están dando la custodia, la están ratificando y, pues ella (Imelda Tuñón) se queda con el niño”, resaltaron.

Hasta el momento, ni Imelda o Maribel Guardia se han pronunciado ante esto. No obstante, la joven se ha dicho dispuesta a tener una relación cordial con su exsuegra por el bien del menor, pese a todo.

“Sí la extraña, hay muchas cosas que como hijo no me platica a mí porque soy su mamá, pero, seguramente a sus amiguitos sí les platicará. Tratamos de mantenerlo ajeno, es un niño. No sabe del tema, obviamente algo le legará, pero lo trato de mantener ajeno, más que nada son platicas infantiles. Ahorita está contento y está tranquilo”, puntualizó Tuñón.

¿Maribel Guardia está enferma?

En medio de todo esto, Maribel Guardia encendió las alarmas tras un comentario hecho por Victoria Ruffo, quien es su amiga cercana, en el que deja ver que la actriz estaría pasando por un mal momento de salud.

Durante un encuentro reciente con la prensa, Ruffo platicó que ha podido platicar con Maribel y no la ha visto muy bien. Según la ex de Eugenio Derbez, la protagonista de ‘Tú y yo’ “no come” y “está muy flaquita”.

“He cenado con ella. He platicado con ella. Le digo que la veo muy flaquita, que me preocupa porque no come” Victoria Ruffo

Si bien no dio más detalles, dijo entender la razón de su aparente deterioro en su salud: “Es entendible. Todo lo que le ha pasado, afecta al cuerpo, a la mente, pero es una mujer muy valiosa, muy fuerte y siempre va a salir adelante”, manifestó.

¿Qué opina Victoria Ruffo sobre Imelda Tuñón?

Durante la conversación, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la opinión que tiene acerca de Imelda Tuñón. Ante esto, señaló no haber tenido la oportunidad de conocerla.

“A Imelda yo no la conozco. Conozco a Maribel y es íntegra, es honesta, es una mujer maravillosa, muy buena”, expresó.

Para finalizar, resaltó que el nieto de Maribel algún día cumplirá 18 años y, en caso de que su mamá impida que se acerque a su abuela, en ese momento él tendrá la oportunidad de decidir por sí mismo si quiere convivir con la actriz.

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha dicho nada sobre su estado de salud. Sin embargo, muchos usuarios han dicho en redes sociales que la actriz luce “diferente”.

