Maribel Guardia conmemora su cumpleaños 66 con video inédito de Julián Figueroa

A sus 66 años, Maribel Guardia deslumbra con su innegable belleza y fortaleza, pero también conmueve con la profunda tristeza que aún la embarga tras la muerte de su hijo, Julián Figueroa.

La actriz, cantante y conductora costarricense celebró un año más de vida con mensajes cargados de nostalgia y amor hacia su único hijo Julián Figueroa, quien murió en abril de 2023.

Maribel Guardia vio a su hijo Julián, la abrazó y le sonrió / Twitter: @elnuevodia

¿Cuál fue el video inédito que Maribel Guardia compartió de Julián Figueroa?

En su cumpleaños número 66, Maribel Guardia publicó en redes sociales un emotivo video nunca antes visto en el que su hijo, Julián Figueroa, le canta “Las Mañanitas”. La grabación, compartida el 29 de mayo de 2025, representa un valioso recuerdo en su tercer cumpleaños sin la presencia física de Julián, quien falleció en abril de 2023.

La publicación, que rápidamente se llenó de comentarios y reacciones de apoyo, fue acompañada por un mensaje desgarrador que dejó al descubierto la herida que aún no sana.

¿Qué mensaje le dedicó Maribel Guardia a su hijo Julián Figueroa en su cumpleaños 66?

“Hoy cumplo años, y aunque la vida me ha enseñado a celebrar con lágrimas en los ojos, también me ha regalado recuerdos que son eternos. Este video es uno de los tesoros más grandes que tengo: mi hijo, mi ángel, cantándome ‘Las Mañanitas’ con ese amor puro que solo él sabía dar. Hoy no está conmigo en cuerpo, pero su voz, su risa, su luz siguen aquí, abrazándome en cada nota. Te extraño con cada fibra de mi ser, hijo. Gracias por seguir celebrando conmigo desde el cielo. Este cumpleaños es tuyo también”, escribió la actriz.

La publicación provocó una ola de respuestas de colegas, amigos y seguidores, quienes no solo la felicitaron por su cumpleaños, sino que también le enviaron mensajes de aliento en este camino de duelo que ha recorrido con entereza desde la inesperada pérdida de Julián, fruto de su relación con el cantante Joan Sebastian.

Pero Maribel Guardia también sorprendió a sus fans al compartir poco después una serie de fotografías en bikini fucsia, donde lució una figura envidiable. En el pie de foto, escribió un mensaje cargado de gratitud y espiritualidad:

“Feliz cumpleaños a mí. Le doy gracias a Dios por su amor infinito, porque por él mi corazón sigue latiendo. Celebro que he aprendido a mirar al cielo no con amargura, sino con esperanza”.

En otra publicación, reiteró su mensaje de fe y amor, asegurando que sigue en pie gracias al cariño de sus seres queridos y del público:

“Gracias, Señor, por los años vividos, por los que vendrán, por mi hijo que vive en Ti, y por la certeza de que todo tiene un propósito. Hasta el dolor florece en esperanza”, añadió Maribel Guardia.

Así, entre recuerdos y agradecimientos, Maribel Guardia demuestra que el amor por un hijo trasciende la vida y que, incluso en la tristeza, se puede encontrar una razón para sonreír.

