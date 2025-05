Maribel Guardia dedica desgarrador mensaje a su hijo, Julián Figueroa, en el que habría sido su cumpleaños 30

La actriz Maribel Guardia decidió alejarse del bullicio y la rutina el 1 de mayo, justo un día antes del cumpleaños de su hijo Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023. Según el informe médico oficial, el joven murió alos 27 años, a causa de un infarto agudo al miocardio. Fue encontrado sin vida en la casa de su madre en la Ciudad de México, hecho que conmocionó al medio artístico y a sus miles de fans.

Captada por medios en el aeropuerto, la también conductora reconoció que no quería enfrentar esa fecha desde casa, ya que coincide con el cumpleaños de su nieto, y de su hijo de Julián Figueroa: “Sí, mañana es un día difícil. La verdad preferí irme un día antes para no estar el día 2. Me parte el corazón: es el cumpleaños de Julián y también es el cumpleaños de mi nieto. Espero que se la pase increíble”, confesó conmovida ante las cámaras. Aunque no reveló su destino, su decisión reflejó la profunda carga emocional que aún enfrenta.

Este 2 de mayo, Julián habría cumplido 30 años. En lugar de organizar algo en su honor públicamente, Maribel optó por la introspección, buscando un momento de paz lejos de la ciudad, los recuerdos y los medios.

Maribel Guardia y Julián Figueroa abrazados / Facebook: Maribel Guardia

Mira: ¿Reconciliación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón? Actriz dispuesta a “bajar la guardia” con su exnuera

¿Qué le escribió Maribel Guardia a Julián Figueroa en su cumpleaños 30?

Desde un espacio más íntimo, Maribel Guardia publicó en su cuenta de Instagram un homenaje cargado de amor y nostalgia dedicado a su hijo. Su publicación conmovió a sus 9 millones de seguidores, no solo por el mensaje, sino por la manera en que expresó su lucha interna para sobrellevar la ausencia.

“Hoy cumplirías 30 años, hijo mío… Hoy celebro tu vida, no tu ausencia”, escribió al inicio del mensaje. Más adelante, agregó una de las frases que más impacto generó: “Te amaba cuando estabas aquí, pero ahora te amo todavía más, mi niño eterno, con un amor que no entiende del tiempo ni de la muerte. Julián, mi corazón nunca va a dejar de buscarte”

Finalmente agregó: “Feliz cumpleaños y no te olvides de tu madre, la que te ama y te amará por siempre, más allá de los tiempos. Dame fuerza y valor para continuar.”

Este homenaje no pasó desapercibido. Cientos de internautas y figuras del espectáculo le dejaron mensajes de apoyo, reconociendo su entereza.

Mira: Imelda Tuñón defiende a Maribel Guardia; exige que paren las amenazas en su contra: “Es la abuela de mi hijo”

¿Cómo enfrenta Maribel Guardia el dolor tras la muerte de su hijo a tres años de su muerte?

A más de dos años de la muerte de Julián Figueroa, la herida sigue abierta para Maribel Guardia. A pesar de su actitud fuerte ante las cámaras y el público, la actriz ha sido transparente respecto a cómo ha lidiado con el duelo.

“El dolor de perder un hijo… es mentira que mejoras. Sigue adelante, haz el esfuerzo, pero es un dolor que te acompaña el resto de tu vida. Sientes que se llevaron la mitad de tu corazón, pero la otra parte está llena de recuerdos de lo que ese hijo dejó en mi vida, y obviamente mi nieto, que fue el amor de su vida” Maribel Guardia

Julián Figueroa y Maribel Guardia / Redes sociales

Mira: Maribel Guardia se resigna: No sabe si volverá a ver a su nieto: VIDEO

¿Cuál le regaló Maribel Guardia a su nieto en su cumpleaños?

Pese a los conflictos legales y la distancia emocional que han tenido en meses recientes, Maribel Guardia dio un paso significativo: decidió escribirle a Ime Garza Tuñón, madre de su nieto. El motivo fue claro, asegurarse de que el niño, que también cumple años el 2 de mayo, tuviera una celebración especial.

Maribel Guardia “Le escribí a Imelda, le dije: ‘Oye, ¿te puedo ayudar en algo? Si necesitas dinero, necesitas juguetes, algo’. Me dijo: ‘Un juguetito, si se lo quieres mandar’. Le agradecí que me contestara”

Maribel Guardia y su nuera, Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa / Facebook: Maribel Guardia/Facebook: Imelda Tuñón

Maribel no escatimó en el detalle: envió a casa de su nuera varios de los juguetes favoritos del pequeño José Julián, aquellos que aún conserva intactos en el cuarto del niño dentro de su hogar.

“Tiene tantas cosas este chiquillo… Le mandé la mitad de su cuarto, sus juguetes favoritos, y todavía falta la otra mitad. Tiene mucho, gracias a Dios. Lo dejé igual, huele igual”, relató conmovida.

Al ser cuestionada sobre si este gesto representaba una reconciliación definitiva con Imelda, Maribel fue tajante: “Todo esto es por el niño. Todo esto es por el bienestar del niño”. Además, reveló que fue ella quien dio el primer paso, aunque reconoció que Imelda también había intentado contactarla previamente.

Así lo dijo Maribel Guardia: