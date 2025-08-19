Muere famoso actor de telenovelas tras ser diagnosticado con un tumor; así lo despiden en redes

La industria del espectáculo se vistió de luto. La tarde del pasado lunes 18 de agosto se confirmó la lastimosa muerte de un famoso actor de telenovelas. En redes sociales dieron a conocer la lastimosa noticia y revelaron las supuestas causas de su pérdida.

Diversos seguidores no tardaron en pronunciarse a la muerte del querido actor de telenovelas. La mayoría de sus fans le dieron el último adiós con emotivos mensajes en redes sociales.

¿Qué querido actor de telenovelas murió el 16 de agosto del 2025?

La tarde del pasado 18 de agosto del 2025 se informó de la muerte de Alberto Martín, querido actor de telenovelas, quien perdió la vida a los 81 años de edad. En redes sociales, dieron a conocer la noticia.

A través de la cuenta oficial de ‘X’ de la Asociación de Actores de Argentina, publicaron un emotivo mensaje sobre el deceso de Alberto Martín. En dicho post reconocieron su gran trayectoria en la industria y enviaron sus condolencias a todos sus seres queridos.

“Con profundo pesar, despedimos al querido actor Alberto Martín. Protagonista de una vasta trayectoria, dejó su huella en la televisión, el cine y el teatro. Acompañamos con afecto y respeto a sus hijos, nietos y seres queridos en este doloroso momento”. Asociación de Actores de Argentina

Asimismo, la cuenta de ‘X’ de Multiteatro recordó su gran paso por la pantalla chica y el teatro. Puntualizaron que dejó una gran huella con su gran trayectoria en el espectáculo.

“Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”. Multiteatro

Dichos posteos se llenaron rápidamente de mensajes de sus seguidores, quienes externaron su cariño al actor, así como enviaron mensajes de fuerza a toda la familia por el duelo que enfrentarían.

⚫️ Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional.

¿De qué murió el actor Alberto Martín y cuántos años tenía?

De acuerdo con reportes de la prensa local, Alberto Martín murió a los 81 años, luego de una larga hospitalización a causa de una enfermedad grave que afectó seriamente su salud en los últimos días.

En 2021, se sometió a una cirugía para extirpar un tumor ubicado en la base de su ojo derecho, procedimiento que él mismo relató con optimismo al señalar: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito. Había que quitarlo o quitarlo”.

Aunque en ese momento el diagnóstico generó alivio, con el tiempo su estado de salud habría empeorado.

Según reportes de la prensa local, Martín supuestamente permanecía en condición delicada, bajo sedación y con un pronóstico incierto, mientras lidiaba con las complicaciones de una enfermedad terminal que, finalmente, le habría quitado la vida.

Sin embargo, la familia de Alberto Martín no ha revelado las causas de su muerte. Por esta razón, la información anterior queda en total calidad de rumor.

¿Quién fue Alberto Martín, actor que murió el 16 de agosto del 2025?

Alberto Martín (Luis Alberto Di Feo) nació en 1944 en San Martín, Argentina. Con más de 70 años de trayectoria, se convirtió en una figura clave del cine, teatro y televisión argentinos.

Participó en series y programas como:

‘Gutierritos’,

‘Los hijos de López’,

‘Mesa de noticias’,

‘Solamente vos’ y

‘Los ricos no piden permiso’

En cine actuó en ‘Brigada en acción’ y '¡Qué linda es mi familia!’, mientras que en teatro destacó en ‘La jaula de las locas’ y ‘Viva la vida’.

Su última aparición fue en ‘Mañanísima’, junto a Carmen Barbieri, donde se ganó el cariño del público. Fue hincha reconocido de Racing Club. En lo personal, Alberto Martín estuvo casado más de 40 años hasta la muerte de su esposa Marta en 2018.