Jorge “Coque” Muñiz cae en rumor de la muerte de Bruce Willis y lo desvive ¡no se dio cuenta de la fake news!

En pleno furor por la salud de Bruce Willis, Jorge “Coque” Muñiz compartió en Instagram un mensaje de despedida que confundió a sus fans y encendió las búsquedas. La ola de rumores nació de interpretaciones sobre la posible donación de su cerebro “cuando no se encuentre con vida”. Aquí te contamos cómo se armó el enredo, qué dijo Coque y cuál es el estado real del protagonista de Duro de matar.

Coque Muñiz de luto por la muerte de importante ser querido.

¿Coque Muñiz confirmó la muerte de Bruce Willis o cayó en una noticia falsa?

La tarde del jueves 8 de enero, Jorge “Coque” Muñiz, cantante y conductor mexicano, compartió en su cuenta de Instagram una imagen de Bruce Willis acompañada de un mensaje que daba por hecho su fallecimiento. La publicación no pasó desapercibida y, en cuestión de minutos, se volvió viral.

En el texto, Muñiz expresó su admiración por el actor y escribió una despedida cargada de emotividad, sin saber que la información no era verdadera. El mensaje decía:

“Uno de los actores que más he admirado y nunca tuve el honor de conocerlo. Qué ironía, una de sus películas más taquilleras fue ‘Duro de matar’, que bueno que yo solamente soy ‘Duro de pagar’. Que en paz descanse” Coque Muñiz

Usuarios en redes sociales comenzaron a alertarlo de inmediato: Bruce Willis seguía con vida. Ante la avalancha de comentarios señalando el error, Coque Muñiz eliminó la publicación a los pocos minutos, evitando que la confusión creciera aún más.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis y por qué su estado de salud preocupa tanto?

La razón por la que los rumores sobre la muerte de Bruce Willis se propagan con tanta facilidad es su grave condición médica, la cual fue confirmada oficialmente por su familia.

En marzo de 2022, el actor fue diagnosticado con afasia, un trastorno neurológico que afecta el lenguaje y la capacidad de comunicación. Debido a este padecimiento, Willis tomó la decisión de retirarse definitivamente del cine, cerrando una de las carreras más icónicas de Hollywood.

Meses después, en febrero de 2023, su familia informó que la enfermedad había evolucionado a demencia frontotemporal (DFT), un padecimiento neurodegenerativo que impacta la conducta, la personalidad y las funciones cognitivas.

La demencia frontotemporal no tiene cura ni tratamiento efectivo y con el tiempo reduce de manera considerable las capacidades físicas y mentales del paciente. Actualmente, Bruce Willis vive en una residencia adaptada con atención médica las 24 horas, acompañado por su esposa Emma Heming Willis y sus hijas Rumer, Scout y Tallulah.

A pesar del difícil panorama, la familia ha intentado mostrar momentos de cercanía y amor, aunque también ha sido criticada por algunos usuarios que consideran delicado exponer al actor públicamente.

Bruce Willis

¿Por qué se dijo que Bruce Willis había muerto? La verdad detrás del rumor viral

El origen de esta nueva ola de rumores sobre la muerte de Bruce Willis no fue un comunicado oficial ni una filtración médica, sino una mala interpretación de información relacionada con la donación de órganos.

En redes sociales comenzaron a circular titulares confusos como:

“Bruce Willis donará su cerebro tras morir”

“Familia de Bruce Willis donará su cerebro a la ciencia tras su muerte”

“Anuncian donación del cerebro de Bruce Willis por el avance de su enfermedad”

Estas frases llevaron a muchos usuarios a asumir erróneamente que el actor ya había fallecido, cuando en realidad se trataba de una reflexión a futuro mencionada por su esposa.

La confusión se originó tras la publicación del libro ‘The Unexpected Journey’, escrito por Emma Heming Willis, donde narra su experiencia como cuidadora de una persona con demencia frontotemporal. En uno de los fragmentos escribió:

“Considerar la donación de cerebro después de que un ser querido fallece”. Emma Heming Willis

La frase fue sacada de contexto por algunos portales y usuarios, generando una interpretación errónea que desató el caos mediático. En ningún momento Emma afirmó que la donación fuera un hecho ni que Bruce hubiera fallecido.