Willie Colón: José Aguirre, integrante de Grupo Niche, lamenta la muerte del “Más grande de la salsa”

El mundo de la música está de luto. El 21 de febrero murió Willie Colón, una de las grandes figuras de la salsa. Evidentemente el gremio, le aplaude y le reconoce, ya le extraña. José Aguirre, director musical e integrante del Grupo Niche, originario de Colombia, recordó al productor, músico, cantante, activista neoyorkino, nacido en el Bronx, con ascendencia puertorriqueña, que falleció a los 75 años.

El trombonista y cantautor Willie Colón murió a los 75 años; su nombre quedó ligado a la historia de la salsa. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo José Aguirre de la muerte de Willie Colón, intérprete del Gran varón?

En TVNotas entrevistamos a José aguirre de Grupo Niche y nos comentó su pesar por la muerte de Willie Colón y nos reveló cómo fue que conoció la música del grande de la salsa:

“Yo supe de la música de Willie Colón desde siempre, desde que era niño ya se escuchaba, después tuve oportunidad de conocerlo en Nueva York, compartimos varios escenarios, la última vez que lo vi fue justamente en Nueva York en un festival de salsa. Es una pérdida enorme para la música, porque desde mi concepto, es el productor más grande que esta música ha dado hasta el día de hoy: El maestro Willie Colón”.

Además, nos comento su percepción acerca del trabajo de Willie:

José Aguirre de Grupo Niche “Creo que Willie es el productor más visionario, que no le tuvo miedo a los cambios, que generó música trayendo elementos de otros géneros, de otros países, de la música brasileria, podemos ver su versión de:” Oh que será”, “Usted abusó” con Celia Cruz, “Mi Sueño”, en esas producciones incluyó instrumentos que no eran propios de la salsa, como: la batería, el bajo del Funky. Creo que eso hizo que el sonido de la salsa de Nueva York fuera diferente. Lo que llamamos hoy en día salsa, generada en base de la música cubana, el son, la guaracha, el montuno (sección final y más rítmica de la canción, variante del son tradicional cubano que surgió en las zonas rurales de Cuba, en el monte) pero que ya en Nueva York tomó unos elementos diferentes, y una conversación en lo que hoy día llamamos salsa. Creo que indudablemente el padre de todo eso, de todo ese sonido, esa evolución es Willie Colón indudablemente”.

Willie Colón hizo conciertos sinfponicos como ‘Los ángeles azules’?

El maestro Aguirre, como integrante del Grupo Niche, tuvo oportunidad de tratar al maestro de la salsa Willie Colón:

“Vi a Willie Colón en muchos conciertos en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. La última vez que me senté a conversar con él fue quizá en otros años, en Cali, tocamos en el estadio Pascual Guerrero de Cali, antes del show nos tomamos una foto en el camerino y conversamos porque él quería hacer un disco sinfónico y estábamos conversando para que yo lo produjera, no se pudo dar finalmente, pero lo recordaré mucho porque fue muy especial y fue muy respetuoso conmigo, fue hace dos años, en el 2024”.

“Sobre su estado de salud no me enteré de nada, sólo por las redes me enteré de que estaban pidiendo oraciones por él, pero no pensé que fuera para causarle la muerte, no esperé eso y creí que nos iba a durar mucho más tiempo el maestro, pero bueno, los designios de la vida no los entiende nadie. Triste, muy triste con la noticia, pero igual todos vamos para allá”.

“Puede que para que nazcan talentos como él pasen hasta 500 años, esos personajes no nacen todos los días”. José Aguirre de Grupo Niche

Willie Colón fallece a los 75 años: quién fue y cuál fue su impacto en la salsa. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasará con la salsa tras la muerte de willie colón?

“Actualmente hay mucha gente haciendo salsa en Colombia, Puerto Rico, Venezuela, él hizo algo muy bonito con nosotros, la última vez que ganamos un premio Grammy, hace unos 4 años, él hizo una publicación desde sus redes sociales felicitando al grupo Niche, y dijo algo muy importante para nosotros: “La salsa está en buenas manos con el grupo Niche, eso es un aliciente, muy importante para nosotros”.

“Para despedirlo, como a los más grandes, a los que han cambiado la historia y a los que dejaron un legado importante, darle aplausos de pie, poner su música y pedirle a Dios para que le dé descanso”.

