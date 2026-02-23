Querida modelo mexicana muere a los 20 años; esto es lo que se sabe ¿Quién era Eugenia Montemayor González?

El espectáculo mexicano sigue de luto. En medio de los homenajes póstumos para Willie Colón, quien es reconocido por canciones icónicas como ‘El gran varón’, se confirma la muerte de Eugenia Montemayor González, una modelo mexicana, a los 20 años. Esto se sabe.

Eugenia Montemayor González / Redes sociales

¿De qué murió la modelo Eugenia Montemayor González?

Diversos medios nacionales reportaron que la modelo Eugenia Montemayor González murió el pasado 21 de febrero, a la edad de 20 años.

“Gran tristeza en la comunidad causó la noticia del fallecimiento de Eugenia Montemayor González, este sábado 21 de febrero, a los 20 años de edad.Por su auténtica forma de ser y por su gusto por el modelaje, será recordada la hija de Francisco Montemayor y Alana González de Montemayor, y hermana de Alana, Valentina y Galia Montemayor González. Descanse en paz”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento, no se han esclarecido las causas oficiales de su muerte. En redes sociales, comenzó a circular la versión de que, presuntamente, se había quitado la vida. Sin embargo, esto no ha sido confirmado ni negado.

En tanto que los fans no han dudado en lamentar lo ocurrido y mandarle sus condolencias a la familia, deseándoles todo lo mejor en su luto. El único familiar que se ha pronunciado hasta ahora ha sido una mujer llamada Guillermina, quien se identificó como su tía.

“Mi hermosa sobrina falleció hoy. Por favor, da una oración por ella”, escribió en su Facebook, sin dar más detalles sobre cómo o cuándo serían los ritos funerarios.

Eugenia Montemayor González / Redes sociales

¿Cuándo será el último adiós de Eugenia Montemayor González?

Según informes oficiales, el último adiós de Eugenia Montemayor González se llevará a cabo el martes 24 de febrero. Se hará una misa en su honor. Se desconoce si el evento será público o privado.

“Será despedida con una única misa el martes 24 de febrero a las 17:00 horas en Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Descanse en paz”, se informó.

Algunos internautas que afirman haberla conocido en persona la describen como una persona “comprometida” y con un “gran potencial” para el modelaje, asegurando que tenía todo para llegar incluso a Miss Universo.

Eugenia Montemayor González / Redes sociales

¿Quién era Eugenia Montemayor González?

Eugenia Montemayor González era una modelo de 20 años que tenía poco tiempo de haber debutado en la industria. Si bien su nombre apenas empezaba a ser conocido, sus colegas afirman que tenía un gran futuro.

Según su obituario, era hija de Francisco Montemayor y Alana González de Montemayor. Además, era hermana de Alana, Valentina y Galia Montemayor González, con quienes mantenía una relación cercana. Se desconoce si tenía pareja o hijos.

