Muere participante de RuPaul’s Drag Race a los 51 años tras una triste lucha contra el cáncer

A meses de la muerte de Alexis Mvgler, exparticipante de “La más draga”, la escena drag internacional nuevamente está de luto. Maxi Shield, participante de la primera temporada de “RuPaul’s Drag Race Down Under”, murió a los 51 años de edad.

La artista australiana, reconocida por su carisma y trayectoria de más de tres décadas, había compartido meses atrás que enfrentaba un complicado diagnóstico de salud. Su partida fue confirmada por una de sus amigas más cercanas.

¿Cómo se anunció la muerte de Maxi Shield, participante de RuPaul’s Drag Race?

La noticia fue dada a conocer por su compañera drag queen y amiga, Vanity, quien a través de redes sociales compartió un emotivo mensaje para despedirse.

“Todos lamentamos la pérdida de un ícono increíble, amiga y querida hermana. Gracias por las risas, las risitas y la magia que trajiste a nuestras vidas”, escribió.

En la misma publicación agregó: “Apreciaré cada segundo de nuestra amistad de 30 años y estoy muy agradecida de haber sido parte de tu familia elegida. Siempre serás amada y profundamente extrañada. Te amo, niña”.

El mensaje conmovió a colegas y fanáticos, quienes rápidamente reaccionaron con palabras de cariño y reconocimiento hacia la artista.

¿De qué murió Maxi Shield, participante de RuPaul’s Drag Race?

Aunque hasta el momento no se han detallado oficialmente las causas exactas de su muerte, Maxi Shield reveló en septiembre de 2025 que había sido diagnosticada con cáncer de garganta. En aquel momento explicó que comenzaría un tratamiento de quimioterapia para intentar reducir el tumor.

Su tratamiento inició en enero, y desde entonces había mantenido informados a sus seguidores sobre su estado de salud.

Hasta hace unas semanas, Maxi Shield publicó que estaba asistiendo a sesiones de radiación. “Mi garganta todavía no está bien, pero estoy tomando antibióticos para ayudar a mi pecho, reducir la tos y, con suerte, disminuir la inflamación. Sigo comiendo. La comida ya es más blanda, pero todavía puedo masticar, lo cual es una buena señal”.

También anunció que volvería al escenario en la primera semana de ferbero: “Ver una pequeña luz al final del túnel realmente ha levantado mi ánimo… A cualquiera que esté pasando por esto o que haya sido diagnosticado recientemente, eres más fuerte de lo que imaginas. Esto es solo un momento dentro de la increíble vida que aún tienes por vivir… tú puedes hacerlo”.

La partida de la estrella de “RuPaul’s Drag Race” marca el adiós de una figura querida y respetada dentro de la comunidad drag internacional.

¿Quién fue Maxi Shield, exparticipante de “RuPaul’s Drag Race?

Maxi Shield, cuyo nombre real era Kristopher Elliot, fue una artista drag australiana que se convirtió en una de las figuras más queridas de la escena LGBTQ+ en Oceanía. Nació el 1 de junio de 1974 en Ballina, Nueva Gales del Sur, Australia.

Maxi alcanzó fama internacional al participar en la primera temporada de “RuPaul’s Drag Race Down Under”, donde compitió representando a Australia y logró posicionarse en el sexto lugar.

Durante el reality destacó por su experiencia escénica, su estilo clásico de drag y su personalidad cálida, lo que le ganó el cariño del público.

Su participación en el programa le abrió puertas a escenarios internacionales y convenciones como DragCon LA y DragCon UK.

Antes de su paso por el reality, Maxi ya contaba con una sólida carrera artística. Fue parte de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y también participó en la inauguración de los Gay Games 2002, eventos que marcaron momentos históricos para la visibilidad LGBTQ+ en Australia.

En 2023 incursionó en el cine al interpretar a Maxine Fowler en la película “The winner takes it all”.

Maxi Shield fue una figura activa en iniciativas comunitarias como Drag Storytime y campañas contra la violencia doméstica. Siempre utilizó su plataforma para promover la inclusión, la diversidad y el respeto.

