Willie Colón y el desgarrador mensaje que dejo una semana antes de ser internado: ¿presentía su muerte?

En medio de la tristeza por la muerte de Willie Colón el sábado 21 de febrero, uno de los músicos más emblemáticos de la salsa y figura esencial de la escena neoyorquina, su último mensaje en redes sociales ha generado ruido entre sus seguidores.

El impacto de su trayectoria musical es indiscutible: Willie Colón no solo transformó la salsa clásica, sino que también utilizó su voz y sus plataformas para comentar sobre la sociedad, la política y la cultura. Y fue precisamente en Instagram donde dejó lo que muchos interpretan como su advertencia más fuerte para las nuevas generaciones.

No te pierdas: Muere Juan Francisco Castañeda, periodista y hermano de Mara Patricia Castañeda; así lo anunció Toño de Valdés

¿Cuál fue la causa de muerte de Willie Colón?

En días anteriores, Willie Colón fue hospitalizado en Nueva York luego de presentar complicaciones respiratorias que requirieron atención médica inmediata. El cantante ingresó a un centro de salud de la ciudad, donde permaneció bajo observación y tratamiento especializado.

La información sobre su estado se dio a conocer después de que su entorno confirmara que el músico había sido atendido de emergencia. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas de su muerte.

¿Qué dijo Willie Colón en su último mensaje antes de ser hospitalizado?

El domingo 15 de febrero, en Instagram, el cantante Willie Colón publico una imagen justo antes de ser hospitalizado. El mensaje de ‘Malo del Bronx’ fue directo y sin filtros, el salsero abordó lo que él percibía como una crisis de valores entre los jóvenes actuales.

Willie Colón “La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento, y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción. Esto hace que les resulte fácil llegar a una conclusión que es abiertamente falsa”.

Este mensaje ha sido interpretado en redes como una crítica sobre cómo las nuevas generaciones consumen información y forman opiniones, algo que genera reacciones encontradas en redes sociales, foros de música y columnas de opinión.

Colón argumentaba que muchos jóvenes no basan sus juicios en hechos verificables, sino en lo que él llamó “rumores” y “adoctrinamiento”, colocando la emoción por encima del análisis racional. Añadió: “No logran conectar las diferentes agendas peligrosas ni comprender cómo, de manera subrepticia, se entrelazan en un plan unificado de dominación total y sometimiento”.

Además, el mensaje de Willie Colón cierra con un llamado a valorar la sabiduría de los mayores y a pedir consejo por la experiencia:

“Desde el principio de los tiempos, las tribus, las familias y los grupos humanos han contado con sus mayores para recibir orientación... Es responsabilidad de los mayores reconocer el peligro e intentar proteger a su rebaño”. Willie Colón

Willie Colón, en este escrito, no dio indicios sobre su muerte ni mostró temor ante ella, pero sí advirtió a las nuevas generaciones sobre su futuro.

No te pierdas: Muere famosa tiktoker de 22 años; su hermana gemela la despide con un mensaje devastador

¿Quién fue Willie Colón?

William Colón nació el 28 de abril de 1950 en El Bronx, Nueva York, y desarrolló una trayectoria como cantautor y trombonista estadounidense de origen puertorriqueño. Desde la década de 1960 se vinculó con el movimiento salsero en Nueva York, donde formó parte de una generación de músicos que consolidó el género a nivel internacional.

A lo largo de su carrera integró proyectos que marcaron época, entre ellos los dúos Willie Colón & Héctor Lavoe y Willie Colón & Rubén Blades. Estas colaboraciones dieron lugar a producciones que circularon ampliamente en América Latina y Estados Unidos, y que lo identificaron como uno de los intérpretes asociados al desarrollo y difusión de la salsa en el ámbito discográfico y de conciertos.

Colón también estuvo ligado al sello Fania Records, empresa fundamental en la expansión de la salsa durante el siglo XX. En sus primeras etapas adoptó una imagen de gánster en las portadas de sus álbumes, recurso visual que acompañó su propuesta musical antes de que ese estilo se popularizara en la cultura masiva. Con el paso de los años, su nombre permaneció ligado a la escena musical neoyorquina y a la historia del género.

No te pierdas: Muere Eric Dane, actor de ‘Euphoria’: Revelan sus últimas palabras ¡No pudo cumplir su mayor deseo!