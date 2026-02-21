Muere Willie Colón a los 75 años en Nueva York: ¡Luto en la salsa! ¿Qué le pasó al músico?

Willie Colón murió a los 75 años la mañana de hoy sábado 21 de febrero, luego de que fue hospitalizado de emergencia. El trombonista y compositor permanecía bajo atención médica tras su ingreso a una unidad médica, ¿qué le pasó? Te contamos los detalles.

Muere Willie Colón: así se despide una etapa clave de la salsa en Nueva York. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Willie Colón?

En días anteriores, Willie Colón fue hospitalizado en Nueva York luego de presentar complicaciones respiratorias que requirieron atención médica inmediata. El cantante ingresó a un centro de salud de la ciudad, donde permaneció bajo observación y tratamiento especializado.

La información sobre su estado se dio a conocer después de que su entorno confirmara que el músico había sido atendido de emergencia. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas de su muerte.

Familia de Willie Colón confirma muerte del músico

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, la familia de Willie Colón confirmó que el fallecimiento ocurrió la mañana de hoy sábado 21 de febrero.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, señaló la familia del músico.

En el mismo mensaje, también se refirieron al legado musical que deja el artista y a los recuerdos construidos a lo largo de su vida: “Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.

Finalmente la familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó respeto en este momento. “Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, concluyó el mensaje.

El trombonista y cantautor Willie Colón murió a los 75 años; su nombre quedó ligado a la historia de la salsa. / Foto: Redes sociales

¿Quién era Willie Colón?

William Colón nació el 28 de abril de 1950 en El Bronx, Nueva York, y desarrolló una trayectoria como cantautor y trombonista estadounidense de origen puertorriqueño. Desde la década de 1960 se vinculó con el movimiento salsero en Nueva York, donde formó parte de una generación de músicos que consolidó el género a nivel internacional.

A lo largo de su carrera integró proyectos que marcaron época, entre ellos los dúos Willie Colón & Héctor Lavoe y Willie Colón & Rubén Blades. Estas colaboraciones dieron lugar a producciones que circularon ampliamente en América Latina y Estados Unidos, y que lo identificaron como uno de los intérpretes asociados al desarrollo y difusión de la salsa en el ámbito discográfico y de conciertos.

Colón también estuvo ligado al sello Fania Records, empresa fundamental en la expansión de la salsa durante el siglo XX. En sus primeras etapas adoptó una imagen de gánster en las portadas de sus álbumes, recurso visual que acompañó su propuesta musical antes de que ese estilo se popularizara en la cultura masiva. Con el paso de los años, su nombre permaneció ligado a la escena musical neoyorquina y a la historia del género.

