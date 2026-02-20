¡La regla de tres se cumple otra vez! Dos celebridades y un cantante mueren en dolorosas circunstancias

La recta final de febrero de 2026 trajo la temida “regla de tres”. Dos celebridades mexicanas y un afamado actor murieron esta semana por enfermedades que los sumieron en el dolor, dejando un gran vacío tanto en la farándula nacional como en la internacional.

¿Qué es la regla de tres y por qué es tan temida?

En México, así como en algunas partes de Latinoamérica, se tiene la creencia de que, cuando un artista muere, otros dos también dirán adiós en un lapso de tiempo corto; a esto se le llama “regla de tres”. Si bien esto no tiene una base científica, hay varios ejemplos que la comprobarían.

Uno de los casos más famosos ocurrió justamente en febrero de 2025. En aquel entonces, se sufrió la pérdida de Tongolele, Paquita la del Barrio y Daniel Bisogno. Los tres perecieron en circunstancias muy particulares.

En el caso de Yolanda Montez, mejor conocida como ‘Tongolele’, perdió la vida el 16 de febrero de 2025, en Puebla. La causa oficial fueron complicaciones derivadas del Alzheimer que padecía desde hacía varios años.

Tan solo un día después, pereció Paquita la del Barrio en Veracruz. Según familiares, el motivo fue una insuficiencia respiratoria aguda y embolia pulmonar. Su hermana Viola Dorantes contó que falleció mientras dormía.

Por último, Daniel Bisogno, icónico conductor de ‘Ventaneando’, perdió la vida el 20 de febrero, tan solo unos meses después de haberse sometido a un trasplante de hígado. Su hermano Alex comentó que había sufrido de una falla multiorgánica derivada del tratamiento de antibióticos que estaba tomando para combatir una bacteria.

¿De qué murió Leo Rosas, exparticipante de ‘La voz México’?

La “regla de tres” de esta semana fue “inaugurada” por Leo Rosas, exparticipante de ‘La voz México’. La muerte del cantante boliviano fue confirmada el pasado 15 de febrero. Los detalles sobre la causa no han sido muy claros.

No obstante, la familia ha dejado ver que el artista se habría quitado la vida. Y es que, según su tío, llevaba tiempo lidiando con una depresión diagnosticada.

“Todos nos quedamos sorprendidos… Sufría de depresión…Entonces, eso fue lo que sucedió, parece que ya no pudo y bueno, tuvo este desenlace. La depresión es algo que no se sabe… Él estaba trabajando como siempre, estaba volviendo a subir… Tenía proyectos. Todos estuvimos acompañándolo”, declaró el tío.

¿De qué murió la mamá de la actriz Eugenia Cauduro?

Tres días después de lo ocurrido con Leo Rosas, se dio a conocer la muerte de Silvia Rodríguez, mamá de la actriz Eugenia Cauduro. La noticia fue confirmada por el programa ‘Hoy’. La señora luchó durante mucho tiempo contra el cáncer.

En 2024, la propia actriz mencionó que se sentía muy feliz de que su madre superara las “expectativas”, pues los médicos solo le daban un año de vida como máximo.

“Le daban 1 año de vida, ya pasaron 11 y acaba de cumplir mi mamá 80 años rodeada de muchas de sus amigas y familia. Me siento agradecida con Dios, con sus increíbles médicos y su gran actitud que, definitivamente, ha sido la clave para dar la batalla y seguir hoy entre nosotros” Eugenia Cauduro

¿De qué murió Eric Dane?

Durante la noche del pasado 19 de febrero, se confirmó la muerte de Eric Dane, actor principalmente conocido por su participación en ‘Grey’s Anatomy’. Falleció a los 53 años, tras haber luchado contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la misma enfermedad que le fue detectada a Yolanda Andrade.

El histrión pasó los últimos años de su vida haciendo conciencia sobre esta afección, la cual es progresiva y limita los movimientos del cuerpo.

