Se cumplió la regla de tres en el espectáculo mexicano, mueren tres famosos en menos de una semana

Durante los últimos días, el mundo del entretenimiento ha quedado marcado por una inquietante coincidencia que los fanáticos ya bautizaron como el “cumplimiento de la famosa regla de tres”. En menos de una semana, la industria se vistió de luto con la partida de tres personalidades muy queridas.

Regla de tres / Pixabay

¿Qué es la “regla de tres” y por qué causa tanto impacto en el mundo del espectáculo?

Desde hace décadas, el mundo artístico ha adoptado la teoría de la llamada “regla de tres”, una creencia que sostiene que las muertes de celebridades suelen ocurrir en grupos de tres. Aunque no existe una explicación científica que respalde esta idea, las coincidencias ocurridas en los últimos días parecen reforzarla.

La reciente partida de tres figuras del entretenimiento mexicano ha despertado entre los fanáticos del cine, la televisión y la moda una mezcla de nostalgia, tristeza y asombro. Cada uno, en su propio ámbito, dejó una huella profunda en el público y en la historia del entretenimiento nacional.

Muere actor / Redes sociales

¿Quiénes son los famosos que hicieron cumplir la regla de tres este noviembre de 2025?

Héctor Terrones- diseñador de modas mexicano

El mundo de la moda también está de luto. El sábado 1 de noviembre se confirmó la muerte de Héctor Terrones, diseñador de alta costura que vistió a celebridades como Cecilia Galliano, Alma Cero y Gloria Trevi. Tenía 59 años y se especulaba había muerto de un infarto, aunque días después se aclaró que la causa fue un paro respiratorio.

Terrones no solo fue un referente en el diseño, también tuvo presencia en televisión, colaborando en programas como “Hoy” y “Cuéntamelo, ya!”. Además, incursionó como actor y productor en proyectos como “Manos Libres”, “Clase 406” y “Soy famoso, ¡sácame de aquí!”.

Su partida dejó un vacío en el mundo del espectáculo, donde era querido por su talento, carisma y cercanía con las figuras más reconocidas del medio. En redes sociales, sus amigos y colegas compartieron emotivos mensajes, recordando su legado y su pasión por la moda.

Revelan que Héctor Terrones estaba viviendo en una casa de reposo. / Facebook: Héctor Terrones

¿Quién fue Maricarmen Vela y qué la hizo tan querida por el público?

Maricarmen Vela - actriz

El cierre de esta dolorosa “trilogía” llegó el 7 de noviembre, con la confirmación la muerte de la actriz María del Carmen Vela, conocida artísticamente como Maricarmen Vela. Tenía 87 años y fue la Asociación Nacional de Actores (ANDA) la encargada de informar sobre su partida mediante un comunicado en el que expresaron su pesar y solidaridad con la familia.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz” Asociación Nacional de Actores y Actrices

Originaria de España, pero nacionalizada mexicana en 1964, Maricarmen Vela debutó en el cine en 1958 con la cinta Te vi en TV. A partir de entonces, participó en numerosas producciones que marcaron generaciones, como Quinceañera, El Chavo del 8, Mujer, casos de la vida real, Piel de otoño y Como dice el dicho. Su última aparición en pantalla fue en 2020, año en el que decidió retirarse del medio artístico. En una de sus últimas entrevistas, realizada durante la pandemia, la actriz comentó:

Maricarmen Vela “Yo vivo con mi hijo. Mi hijo sale a comprar lo que se necesita. Hace todo lo que no puedo hacer fuera. Me quedo dentro de la casa y francamente es aburridísimo. A las mujeres nos gusta salir”.

Muere actriz Maricarmen Vela / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer la muerte del padre de Joanna Vega-Biestro en plena transmisión del programa Sale el sol?

La muerte de Alejandro Vega Torra, padre de Joanna Vega-Biestro se suma a las recientes muertes de Maricarmen Vela y Héctor Terrones, lo que ha hecho que muchos usuarios en redes vinculen este hecho con la famosa “regla de 3” en el espectáculo. Aunque no se trata de una figura pública, el cariño que el público siente por Joanna ha hecho que esta pérdida se sienta como propia, generando una ola de solidaridad y mensajes de apoyo.

La noticia se dio en plena transmisión en vivo del programa el pasado 6 de noviembre, cuando Joanna recibió la llamada que le informaba del fallecimiento de don Alejandro Vega Torra. El impacto fue tal que la sección de espectáculos “Pájaros en el alambre” fue suspendida de inmediato, y el elenco del programa le expresó su apoyo públicamente.

Muere Alejandro Vega Torra, papá de Joanna Vega Biestro / Redes sociales

Ana María Alvarado, compañera de Joanna, reveló que el señor Vega Torra falleció mientras dormía, lo que describió como “la muerte de los justos”. La actriz invitada Dalilah Polanco acompañó a Joanna tras recibir la noticia, para evitar que manejara sola. Gustavo Adolfo Infante también se pronunció al respecto, recordando la reciente pérdida de la madre de la conductora y enviando sus condolencias a la familia.

Horas después, Sale el sol publicó una esquela confirmando el fallecimiento, mientras que Joanna rompió el silencio en redes sociales al día siguiente. En una emotiva historia de Instagram, compartió una foto de sus padres con el mensaje: “Finalmente juntos. Qué fortuna haberlos tenido como papás, la vida me dio a los mejores”, acompañado de la canción “Tears in heaven” de Eric Clapton. Desde entonces, se ha mantenido alejada de los medios y redes sociales.