Joanna Vega-Biestro de luto: Anuncian muerte de su padre en plena transmisión de Sale el Sol, VIDEO

El mundo del entretenimiento se viste de luto. Y es que, hoy jueves 6 de noviembre, se dio a conocer la lamentable muerte de Alejandro Vega Torra, padre de la conductora y periodista Joanna Vega-Biestro. La noticia fue dada en plena transmisión en vivo del programa ‘Sale el sol’.

En algún punto de la emisión, Mauricio Mancera, acompañado del resto de los conductores, le mandó el pésame a la presentadora Joanna Vega-Biestro. Con evidente conmoción, señaló que había sido una noticia de “improviso”.

“Toda la familia de ‘Sale el Sol’, la familia de Imagen Televisión está contigo y con los tuyos en estos momentos tan difíciles”, manifestó Mancera.

En TVNotas nos enteramos, en exclusiva, que la noticia la supieron pasadas las 11:30 am, mientras Joanna se encontraba al aire. Por su parte, Ana María Alvarado ya no pudo continuar con el segmento de espectáculos y se canceló la sección por hoy. Respecto a las causas de la muerte, al momento se desconocen. Sin embargo, nos contaron que fue algo totalmente sorpresivo.

¿De qué murió el papá de Joanna Vega-Biestro?

Hasta el momento, las causas de muerte del padre de Joanna Vega-Biestro no han sido esclarecidas. Y es que los presentadores de ‘Sale el sol’ solo se limitaron a mandar sus condolencias y desearle todo lo mejor a la familia en estos momentos tan complicados.

De acuerdo con Ana María Alvarado, otra de las presentadoras, Joanna supo la noticia en algún punto del programa, por lo que tuvo que retirarse de forma inmediata.

“Tenemos que dar una noticia muy triste. Estábamos aquí en el programa y, desafortunadamente, hablaron para decir que había fallecido el papá de Joanna. La verdad, lo sentimos mucho. Descanse en paz”, expresó entre lágrimas.

En redes sociales, se ha teorizado que pudo haber sido por algún mal relacionado con la avanzada edad que tenía. No obstante, nada ha sido confirmado aún.

Hasta ahora, Joanna no se ha pronunciado sobre el deceso de su padre, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. Cabe destacar que esta pérdida se da tres años después de la muerte de su madre, Luz María Biestro.

Muere Alejandro Vega Torra, papá de Joanna Vega Biestro / Redes sociales

¿De qué murió la mamá de Joanna Vega-Biestro?

En noviembre de 2022, se dio a conocer la muerte de Luz María Biestro, madre de Joanna Vega-Biestro, a los 72 años. El anuncio se dio a través de redes sociales.

“¡Descanse en Paz Luz María Biestro De Vega! Mujer admirable y de gran corazón, siempre la recordaremos con mucho cariño. Todo nuestro amor y un abrazo enorme a nuestra compañera Joanna Vega-Biestro y familia”, se manifestó en aquel entonces.

La conductora no quiso revelar los motivos de su deceso y tan solo usó sus plataformas para dedicarle el siguiente mensaje: “Vuela muy alto, mamita, gracias por tu vida”.

La relación entre madre e hija era sumamente buena. Siempre la describió como una “gran mujer y madre”. En cada oportunidad que tenía, la presentadora decía estar muy agradecida por todo el cariño que siempre le dio.

“Fui muy afortunada que la vida me dio a la mejor mujer. La que nos ha enseñado a nunca dejarnos caer! ¡A siempre ir para adelante! ¡A luchar por nuestros sueños! Por todo lo que hiciste y sigues haciendo GRACIAS MAMÁ”, manifestó en su momento.

Papás de Joanna Vega-Biestro / Redes sociales

¿Quién era el papá de Joanna Vega-Biestro y cuál era su relación con la conductora?

Poco se sabe sobre el padre de Joanna Vega-Biestro, ya que no pertenecía al mundo del espectáculo. Solo se sabe que su nombre es Alejandro Vega Torra y estuvo casado con Luz María Biestro por varias décadas y concibieron 3 hijos, incluyendo a Joanna.

En cuanto a la relación que tenía con la conductora, también era bastante buena. En una ocasión, Joanna mencionó que su papá era sumamente protector con ella. Relató que, cuando era niña, el señor le impedía ver escenas subidas de tono en la televisión, pues la consideraba muy pequeña para que supiera sobre cosas de sexo.

“Incluso estar viendo películas y empezaba una escena, le cambiaba. Le cambiana y decía: ‘ay ¿dónde está el control?’ Dejaba pasar tiempo a que pasara la escena y después decía: ‘aquí está (el control)’”, dijo.

