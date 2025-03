Crista Montes lanza fuerte advertencia a Joanna Vega-Biestro: “Te garantizo, me lo vas a tener que comprobar”

La polémica entre Crista Montes y Joanna Vega-Biestro está lejos de terminar. Todo comenzó cuando la mamá de Gala Montes decidió grabar una entrevista con Adrián Marcelo, a pesar de que el creador de contenido ha sido señalado por hacer comentarios ofensivos hacia su hija durante su participación en ‘La casa de los famosos México’.

La decisión de Crista generó una ola de críticas y una de las voces más contundentes fue la de Joanna Vega-Biestro, quien insinuó que Montes aceptó la entrevista por “hambre” y un pago alto. Las declaraciones no pasaron desapercibidas y Crista no tardó en responder de manera directa en sus redes sociales.

Gala Montes y Crista Montes / IG: @galamontes

Checa: Mamá de Gala Montes explota ante los ataques tras recibir jugosa oferta de Adrián Marcelo para entrevistarla

¿Qué dijo Crista Montes sobre las acusaciones de Joanna Vega-Biestro?

A través de su cuenta de Instagram, Crista Montes publicó un video donde no solo negó las acusaciones, sino que también lanzó fuertes comentarios contra la periodista. “Fíjate, Joanna, que lo mismo digo de ti: ¿el hambre es canija? ¿Qué se siente tragar todos los días haciendo tanto daño?” expresó con evidente molestia.

En el mismo mensaje, Crista acusó a Vega-Biestro de fomentar la violencia y el odio en los medios de comunicación. “no creas que eres santo de mi devoción, ni de muchos eh, a muchos les c*gas ¿sí has visto? Igual le pasó a Bisogno ¿viste? Y tú comes de eso todos los meses. No escupas para arriba. Ya van muchas veces que te metes conmigo. Para que vean que los medios de comunicación fomentan el odio y fomentan la violencia contra las mujeres. Ya van varias Joanna”, dijo la mamá de Gala.”, añadió la madre de Gala.

Por su parte, Adrián Marcelo también reaccionó al comentario de Joanna. En su cuenta de X, antes Twitter, adelantó que uno de los temas abordados durante la entrevista con Crista Montes fue, precisamente, la conductora de ‘Sale el Sol’.

Crista Montes / Captura de pantalla

Mira: Hermana de Gala Montes señalada de ser dama de compañía; ella admite: “Tenía que mantener a mi hija”

¿Cómo respondió Joanna Vega-Biestro en ‘Sale el Sol’?

Lejos de quedarse en silencio, Joanna Vega-Biestro respondió a las declaraciones de Crista Montes durante una emisión en vivo de ‘Sale el Sol’. La periodista defendió su postura y reafirmó que no comparte la decisión de la mamá de Gala de colaborar con alguien que ha lastimado públicamente a su hija.

“Yo no veo el futuro, pero si de algo estoy segura, es que yo por mi hija, sea lo que sea, siempre pondría el pecho. No me sentaría a darle (una entrevista) a una persona que sigue lastimando a su hija y lleva meses para darle dinero. Él ganó, ¿qué cree? Él ganó esta batalla y la victoria se la dio usted”, indicó. Joanna Vega-Biestro

Joanna Vega-Biestro y Adrián Marcelo / Redes sociales

Además, Joanna hizo referencia a un supuesto incidente con un “jarrón de metal” del que acusó a Crista Montes, insinuando que la madre de la actriz no ha contado toda la verdad sobre el conflicto con Adrián Marcelo.

“Gala Montes ha cometido muchos errores últimamente, pero algo que no ha hecho es contar toda la versión y ella se ha llevado todos los golpes de esta relación que dicen que llevan entre ustedes porque se lo dejo abierto, ¿por qué no habla del jarrón de metal que estaba en sus manos y se lo tuvieron que quitar? ¿Por qué no cuenta bien esa historia? ¿Verdad que no? Ahí se lo dejo”. Joanna Vega-Biestro

Lee: ¿Adrián Marcelo le pagó 350 mil pesos a la mamá de Gala Montes? Crista pide a su hija que no lo tome personal

La advertencia de Crista Montes, mamá de Gala, a Joanna Vega-Biestro: “Habla con pruebas”

Visiblemente molesta por las declaraciones de Joanna, Crista Montes no tardó en responder. A través de sus redes sociales, esta mañana del 22 de marzo, cuestionó a Joanna sobre el “jarrón de metal” del que hablaba la conductora y le exigió pruebas contundentes para respaldar sus afirmaciones.

“Buenos días, Joanita. Ok, sobre ese jarrón de metal que, según tú, me quitaron de las manos, no sé a qué te refieres porque no tengo ni la más remota idea, ¿sí? Pero me lo vas a tener que comprobar, porque algo sí te voy a decir: habla de lo que has visto y habla cuando tengas los pelos de la burra en la mano, porque no tengo la menor idea de lo que me estás hablando” Crista Montes

Además, en otro video y con tono firme, la mamá de Gala Montes reiteró que no permitirá que se le acuse sin fundamentos y dejó en claro que está dispuesta a enfrentar cualquier señalamiento si hay pruebas que lo respalden.

“Independientemente del pleito que tenga con mi hija, las cucarachas que se hayan metido en el ínter, yo nada más les digo que todos los que hayan hablado mal de mí me van a tener que comprobar todo lo que están diciendo, ¿ok? Y tú, Joanna, me vas a tener que comprobar lo del jarrón. Lo dijiste claramente y me lo vas a comprobar, eso te lo garantizo.” Crista Montes

Puedes ver: Gala Montes dispuesta a demandar a su madre, Crista Montes, si acepta entrevista con Adrián Marcelo

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al enfrentamiento Crista Montes vs Joanna Vega-Biestro?

Como era de esperarse, la confrontación entre Crista Montes y Joanna Vega-Biestro desató un intenso debate en redes sociales. Los usuarios se dividieron en sus opiniones, algunos defendiendo a la mamá de Gala y otros apoyando a la conductora de ‘Sale el sol’.