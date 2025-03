¿Adrián Marcelo le pagó 350 mil pesos a la mamá de Gala Montes? Crista pide a su hija que no lo tome personal

La controversia entre Crista Montes, madre de la actriz y cantante Gala Montes, y el influencer Adrián Marcelo sigue generando polémica. A casi medio año del final de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, Crista Montes sorprendió al revelar que negoció la oferta de más de 350 mil pesos que le hizo el regiomontano para entrevistarla.

En una conversación con Rodrigo Fragoso para ‘El Chisme TV’, la madre de Gala Montes aseguró que no aceptó la oferta de inmediato, sino que se llegó a un acuerdo económico con Adrián para llevar a cabo su encuentro.

“No (acepté los 350 mil pesos), se negoció... no, no se acepta a la primera, se llega a una negociación. Todos sabemos que esta negociación no fue algo que se buscó, se fue dando. Le agradezco a Adrián, es muy buena persona, ya lo verán”, expresó Crista sin dar más detalles sobre el acuerdo económico al que llegaron.

Sin embargo, algunas filtraciones en redes sociales señalan que presuntamente la mamá de Gala Montes habría negociado quedarse con una parte significativa de las vistas que genere el video que saldrá próximamente.

Crista Montes quedó encantada con Adrián Marcelo

Después de su encuentro con Adrián Marcelo, Crista Montes aseguró estar contenta con la experiencia y elogió el trato recibido por el equipo del influencer.

“Estoy muy contenta, vengo muy relajada, con muy buena vibra. Me han atendido superbién, todo el equipo de Adrián Marcelo. Ya la verán”, comentó.

Si bien no reveló detalles sobre los temas tratados, dejó entrever que la entrevista podría cambiar la percepción pública sobre la polémica entre su hija y el conductor, pero su encuentro no fue desapercibido y recibió muchos ataques por aceptar juntarse con él solo por dinero.

Mamá de Gala Montes graba entrevista con Adrián Marcelo / Captura de pantalla

¿Gala Montes va a demandar a su mamá por aceptar entrevista con Adrián Marcelo?

Previo a la entrevista, te contamos en TVNotas que una fuente cercana al regiomontano nos dijo que Gala Montes estaba infartada con la propuesta de Adrián y que le mandó a decir a su mamá, a través de amigos, que no se atreviera a dar la entrevista porque, en caso de hacerlo, la demandaría. Esto fue cuestionado a Crista en la entrevista para Chisme TV, pero pidió no adelantarse a los hechos y no tomárselo personal.

“No sé si lo ha dicho ella, primero tenemos que averiguar, no nos adelantemos. Tenemos que pensar que, en primer lugar, no tomemos las cosas personales. Tenemos que pensar que son los medios, los medios viven del morbo ¿qué podemos decir? No es negocio pero seamos más inteligentes”, señaló.

La mamá de Gala nos contó que Gala no quería darle dinero por el que ella también trabajó / Archivo y redes sociales

Crista Montes se quedó sin trabajo y sin dinero cuando dejó de trabajar con Gala

La relación entre Crista Montes y Adrián Marcelo ha estado marcada por tensiones desde que el influencer tuvo un fuerte enfrentamiento con Gala Montes en ‘La casa de los famosos México’.

En aquel entonces, Crista defendió a su hija y acusó a Adrián Marcelo de misoginia y machismo. Por ello, su decisión de participar en esta entrevista ha causado sorpresa y rechazo entre los seguidores de Gala Montes.

En redes sociales, muchos usuarios han calificado su acto como una “traición” a su hija pese a que ellas ya no llevaban una buena relación desde antes que Gala tuviera enfrentamientos con Adrián pues recordemos que en TVNotas, la señora Crista confesó que a pesar de haber sido mánager de Gala durante años, la joven decidió terminar con su relación laboral y personal dejándola sin dinero.

