Joanna Vega-Biestro y la mamá de Gala Montes se pelean por reunión con Adrián Marcelo: “El hambre es canija”

Tras filtrarse una fotografía de Crista Montes en una grabación con Adrián Marcelo, en redes sociales se generó una fuerte controversia debido a la decisión de la mamá de Gala Montes de hablar con quien le hizo bullying a su hija en ‘La casa de los famosos México’ a cambio de una fuerte suma de dinero.

Una de las más fuertes detractoras fue Joanna Vega-Biestro, conductora de ’Sale el sol’, quien no dudó en poner un mensaje en redes sociales ante este polémico encuentro: “El hambre es canija”, escribió.

Mira: Mamá de Gala Montes, Crista, concede entrevista a el ‘Sr. Adrián Marcelo': “Se van llevar una sorpresa”

Mamá de Gala Montes graba entrevista con Adrián Marcelo / Captura de pantalla

Adrián Marcelo y Crista Montes responden a Joanna Vega-Biestro

Luego del comentario de Joanna, Adrián Marcelo no tardó en reaccionar. En su cuenta de X, el creador de contenido afirmó que uno de los temas abordados en su conversación con Crista Montes fue precisamente la conductora de ‘Sale el sol’.

Por su parte, Crista Montes subió un video a Instagram en el que se defendió de las acusaciones de Vega-Biestro. En el video, acusó a la conductora de violentarla y le recordó que su trabajo se basa en hablar sobre la vida de otras personas, por lo que debería saber que “el hambre es canija”.

“Fíjate Joanna que lo mismo digo de ti: ¿el hambre es canija’. ¿Qué se siente tragar todos los días haciendo tanto daño? Porque lo que yo recibo de ti siempre ha sido lo mismo… no creas que eres santo de mi devoción, ni de muchos eh, a muchos les c*gas ¿sí has visto? Igual le pasó a Bisogno ¿viste? Y tú comes de eso todos los meses. No escupas para arriba. Ya van muchas veces que te metes conmigo. Para que vean que los medios de comunicación fomentan el odio y fomentan la violencia contra las mujeres. Ya van varias Joanna”, dijo la mamá de Gala.

Puedes ver: Gala Montes dispuesta a demandar a su madre, Crista Montes, si acepta entrevista con Adrián Marcelo

Joanna Vega-Biestro lanza mensaje a la mamá de Gala Montes en vivo

Ante tal respuesta de la señora Crista, Joanna comentó que esta mañana pasaría su video en el matutino de Imagen Televisión y ahí le respondería.

A través de ‘Sale el sol’, Joanna se defendió de la mamá de Gala Montes y le envió un contundente mensaje refiriendo que no son iguales porque ella nunca se juntaría con alguien que le hizo tanto daño a su hija solo por dinero.

“Mencionar a Bisogno no entendí… está hablando de una persona que ya no está, cosa que se me hace muy ruin. Si se refiere a la muerte, ¿qué cree señora? Todos vamos para allá. Si se refiere a los comentarios de la gente celebrando la muerte de una persona, ¿qué cree? No los hace mejor que él. Y si se refiere a una enfermedad, usted sabe perfectamente que nadie está exento”, comenzó a decir.

Joanna continuó su mensaje hablando de que supuestamente no le cae bien a mucha gente, según acusó la señora Crista: “Claro que le c*go a mucha gente. ¿Sabe sobre todo a quién? A quienes no se hacen responsables de sus actos y que cuando nosotros los mencionamos, no les gusta. Usted fue a sentarse con la persona que lleva meses lastimando a su hija y que llevan una relación de odio, de meses… lastimando, agrediendo, insultando a sus dos hijas y a su nieta. Usted se fue a sentar con esa persona a la cual esa persona llamó ‘psicópata de mie…’”.

“Le llegaron al precio para embarrar a su hija. No sabemos qué traiga esta entrevista, no sabemos si habló bien, habló mal, pero usted se sentó (con Adrián) y hoy dice que es un caballero. Qué bueno que ya le mostró otros colores Adrián Macelo, qué bueno, se vale cambiar de opinión, pero él no ha cambiado con su hija, él sigue insultando a su hija. Lo vimos en televisión nacional, en ese momento usted la defendía… ¿por qué? Porque vio la posibilidad de que se ganara 4 millones de pesos? ¿O cuál era el motivo de sí defenderla en ese momento y ahora no?”

“Yo no veo el futuro, pero si de algo estoy segura, es que yo por mi hija, sea lo que sea, siempre pondría el pecho. No me sentaría a darle (una entrevista) a una persona que sigue lastimando a su hija y lleva meses para darle dinero. Él ganó, ¿qué cree? Él ganó esta batalla y la victoria se la dio usted”, indicó.

Por último dijo: “Gala Montes ha cometido muchos errores últimamente, pero algo que no ha hecho es contar toda la versión y ella se ha llevado todos los golpes de esta relación que dicen que llevan entre ustedes porque se lo dejo abierto, ¿por qué no habla del jarrón de metal que estaba en sus manos y se lo tuvieron que quitar? ¿Por qué no cuenta bien esa historia? ¿Verdad que no? Ahí se lo dejo”.

¿Cuándo se estrenará la entrevista de Adrián Marcelo con Crista Montes?

Hasta el momento, ni Adrián Marcelo ni Crista Montes han revelado la fecha exacta en la que se publicará la entrevista. Sin embargo, se espera que en los próximos días, brinden más detalles sobre el estreno del video que ha generado tanta controversia.

Mientras tanto, las reacciones en redes sociales continúan, con usuarios divididos entre el apoyo a Joanna Vega-Biestro y Gala Montes y en defensa de Crista Montes y Adrián Marcelo.

Checa: Mamá de Gala Montes explota ante los ataques tras recibir jugosa oferta de Adrián Marcelo para entrevistarla