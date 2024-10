Gala Montes reacciona al encontronazo entre su mamá y Joanna Vega-Biestro: ¿molesta?

Desde hace varios meses, Crista Montes, mamá de Gala y Beba, ha estado distanciada de sus hijas. Si bien, ha expresado su intención de reconciliarse, las celebridades han declarado que aún no se sienten listas para tener un acercamiento con ella.

Esta situación derivó en una reciente pelea entre Crista y Joanna Vega-Biestro, quien considera que las declaraciones que ha dado la madre de las famosas han impedido que arreglen sus diferencias.

Todo este conflicto comenzó después de que, en la emisión del pasado 24 de octubre de ‘Sale el sol’, Joanna dijo, de manera irónica, que Crista estaba haciendo un “buen intento de reconciliación”.

Tras esto, la mamá de Gala subió un video expresando que se había sentido sumamente ofendida y agredida con las palabras de la presentadora, afirmando que, en un futuro, podría vivir lo mismo que ella con su hija.

¿Cómo se desarrolló la pelea entre Crista Montes y Joanna Vega-Biestro?

En la transmisión de este 25 de octubre, Crista Montes apareció en ‘Sale el sol’ para tener su “derecho de réplica”. La mamá de Gala y Beba mencionó que Joanna no tenía “derecho” a hablar sobre sus problemas familiares.

Ante esto, la periodista le recordó que, hace algunas semanas, declaró que responsabilizó a Beba de su distanciamiento con Gala y afirmó que las dos estaban “tirando su dinero” al ir con un terapeuta.

En respuesta, Crista sostuvo no haber dicho nada malo y le dijo a Joanna que no la debía “juzgar”, pues no conocía todo el contexto. El conflicto terminó cuando la conductora aseguró que ella sí le daría una infancia tranquila y feliz a su pequeña.

¿Cómo reaccionó Gala Montes ante esto?

Si bien no reaccionó directamente ante el conflicto entre su mamá y Joanna Vega-Biestro, Gala Montes dejó claro su apoyo hacia la presentadora. En el clip de la pelea compartido en el Instagram de ‘Sale el sol’, la actriz comentó lo siguiente:

“En este perfil, amamos a Joanna” Gala Montes

Por supuesto, estas palabras causaron mucho revuelo entre los internautas. Si bien algunos le recomendaron “arreglar” las cosas con su mamá, otros aplaudieron que siguiera distanciada de una persona que solo “se quería aprovechar de ella”.

Captura de pantalla

¿Cuál es el conflicto entre Crista Montes y sus hijas?

Hace algunos meses, Crista Montes contó para TVNotas que Gala la había despedido como su mánager, abandonándola a su suerte. En respuesta, la actriz indicó que su mamá solo quería “vivir de sus costillas” y la acusó de maltratarla a ella y a su hermana.

La mamá de la también cantante negó estas acusaciones y sostuvo que ella había sido agredida por sus hijas. Incluso, retó a Gala a llevar este asunto por la vía legal.

Pese a todo, Crista ha mostrado su intención de reconciliarse, asegurando que, sin importar el pasado, sigue queriendo a sus hijas.

Cabe destacar que, hace algunas semanas, una fuente cercana a Gala platicó a TVNotas que Beba y su papá se están aprovechando de la actriz, aconsejándole que no se reconcilie con su madre.

