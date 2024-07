Gala Montes corre a su mamá como su mánager y de su vida “por influencias de los psicólogos” y resentimientos

¡Enorme sorpresa! Gala Montes puso distancia con su mamá en lo laboral y en lo personal desde octubre del año pasado. Eran inseparables. Hace unos días, Crista, su mamá, abrió una pequeña cafetería en Zumpango, lugar adonde se fue a vivir con sus perros. Su trabajo durante 18 años como mánager de Gala terminó hace 9 meses.

“Ella decidió no estar más conmigo, por ley de vida. Vivíamos en Xochimilco. Se quitó esa casa. Se fue a vivir sola. Y yo también. Como tengo 3 perros grandes no me iba a ir a un departamento. Decidí venir a Zumpango, porque acá está mi hermana. Mi cuñado me consiguió un ranchito para vivir. Siempre me ha gustado tener animales”.

“Me vine acá porque es más barato y por salud. Gala empezó a los 6 años. Fui su manager desde entonces. Le conseguía los proyectos. Llevaba los impuestos. La administración de los gastos. El cuidado de la casa y de sus perros. Empezó en Tv Azteca. Nunca estudió actuación. Fue nato. Desde niña quiso ser actriz. Comenzó haciendo anuncios y de extra en películas”.

Checa: Elizabeth Álvarez está feliz de que Jorge Salinas conviva con la hija que tuvo con Andrea Noli

Vive en un rancho en Zumpango con sus perros / Francisco Mancera

“Siempre estuve a su lado. Es un medio muy pesado y más entre adultos. La única vez que no pude acompañarla fue porque me dio cáncer y estaba hospitalizada. Fue en la última escena de El Señor de los cielos”.

La mamá de Gala Montes se desvivió por ella y ahora la deja abandonada

“A su hermana la traté de meter al medio, pero no pudo. Lo hice porque hubo celos. Decía: ‘Le pones atención a Gala y no a mí’. La llevé a un casting y le mostré que lo que hacía su hermana no era sencillo”.

“Como mánager no tuve un sueldo. Las 3 vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego fue mamá y no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas. Viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo”.

“Antes de entrar a La isla, Gala empezó a ir con una psicóloga. A partir de ahí cambió. En el viaje que hizo a Canadá hubo un novio que influyó en ella. Él vino a México, pero Gala no renunciaría a su carrera por una pareja. También creo que influyó su participación en La isla. Sigo en contacto con ella, pero estamos distanciadas. Los hijos crecen, pero Gala no es tan intrépida como parece. Era muy apegada a mí”.

Gala y su mamá eran muy unidas pero todo cambió cuando la actriz fue a terapia y tuvo novio / Instagram

“Creo que un error muy grande de las mamás es que damos todo por los hijos. Es mi enseñanza: Los papás nos ponernos siempre al último. Hoy no me puedo quedar al último lugar”.

“Para mí fue una sorpresa la decisión de Gala, aunque veía banderas rojas. Había muchas cosas que no compartíamos. Opinaba algo y me contradecía. Prefería quedarme callada”. “Está influenciada por las ideas de los psicólogos. Está en terapia y la ideología que traen es que muchas mamás odian a los hijos. Les dicen a los hijos que no se dejen manipular por los padres. No pude hacer ahorros. Estoy volviendo a empezar. Por eso acabo de poner esta cafetería. Me estoy apoyando de mis hermanos. Es complicado levantar un negocio. Hay días que no he dormido. Pedí un préstamo al banco y los pocos ahorros que tenía me los gasté aquí. Ahora hay que pagarlo”.

Entérate: Desaparecerá Venga la alegría y será reemplazado por un nuevo programa; esto se sabe

Abrió una cafetería para vivir / Francisco Mancera

“Llevo una semana. Sale poquito, pero sale. También vendo cuadros y objetos que pinto a mano. Tomé mis cursos. Soy buena vendedora”.

“Creo que algún día Gala va a cambiar su forma de pensar. Claro que la voy a perdonar. Mamá y Dios siempre estaremos ahí. La mamá es el pilar, hasta de los perros”, finalizó.

Gala habló de los cambios en su vida

Hace unos meses, la joven actriz declaró que estaba en una etapa de cambios: “Están pasando muchas cosas en mi vida. Me salí de La isla por voluntad propia. Le estoy dando prioridad a otras cosas, a mi salud mental. Estoy muy enamorada de alguien en Canadá, ya me hacía falta. He trabajado muchos años y me hacía falta esto bonito que tiene la vida que es el amor”.

Para más historias como esta, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!

Mira: Habitante de La casa de los famosos México confiesa que aceptó entrar por dinero; filtran a otro participante