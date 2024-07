Desaparecerá Venga la alegría y será reemplazado por un nuevo programa; esto se sabe

Desde hace unos días ha llamado la atención que se hicieron cambios en el matutino ‘Venga la alegría’ en su formato de fin de semana. Trascendió que Alex Sirvent, Natalia Valenzuela, Natália Subtil, Alan Mora y Jessica Bulman son los conductores que dejarán de ser parte del programa.

Se sabe que estos cambios son parte de una estrategia para renovar el programa que ha enfrentado varios desafíos por el rating desde que salieron algunas figuras el año pasado, tales como Gaby Ramírez y Rafa Serdán.

Se dijo que Ferka y Rey Grupero serían los nuevos conductores para poder tener el rating esperado, pero según Alex Kaffie los cambios serían aún más drásticos.

Habrá cambios en VLA fin de semana / Instagram

Reemplazarán a ‘Venga la alegría’ con otro matutino estilo ’Sabadazo’

Según el ‘Villano de los espectáculos’, ‘VLA fin de semana’ saldrá del aire en agosto y será sustituido por un nuevo programa.

“No se va a seguir llamando ‘Venga la alegría, Fin de semana’. Es la información que me han dado personas que trabajan en Televisión Azteca”, dijo en su canal de YouTube.

“Hasta donde tengo entendido, me dijeron que no se va a llamar ‘Venga la alegría, Fin de semana’, y lo que sí me dijeron es que quieren hacer lo que fue en Televisa, ‘Sabadazo’, quieren hacer un programa muy pueblo… no saben todavía qué productor lo va a efectuar, porque me apena mucho que van a quitar a Mónica Alcaraz”, agregó.

