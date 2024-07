Supuesto error en el programa de Rocío Sánchez Azuara la deja expuesta en vivo ¿es falso?

‘Acércate a Rocío’ es el programa con más rating de TV Azteca actualmente. Rocío Sánchez Azuara ha logrado destacar en la televisión por el formato de los programas que ha tenido. Sin embargo, la conductora ha sido también cuestionada sobre la veracidad de las historias que se presentan a diario en las emisiones. Actualmente es ‘Acércate a Rocío’ el que se transmite en vivo y el más actual.

Precisamente fue en un programa de ‘Acércate a Rocío’ donde los internautas se dieron cuenta que un panelista se quedó pasmado a medio programa y creen que fue porque se le olvidó el guion.

Mira: Fans de Paty Cantú la defienden por las críticas a su cambio físico debido a una enfermedad

Un episodio del programa de Rocío se volvió viral / YouTube

¿Qué pasó en el programa de Rocío Sánchez Azuara?

Según el video que se ha viralizado recientemente, aunque el programa fue emitido hace 8 meses, la conductora se encuentra cuestionando al hombre a quien llamaba por su nombre y mientras era enfocado por la cámara, él solo esperaba que el otro hombre a su lado respondiera a Rocío.

Puedes ver: Laura Rivas de Extranormal habría recibido advertencia de un trabajo en su contra previo a su fallecimiento

Jajajaja 🎥 ¡Momento incómodo en "Acércate a Rocío"! 😱 Un panelista olvida su guion en vivo y crea un caos ‼️🤣 ¿Alguien más vio esto? #AcércateARocío #TVEnVivo #EpicFail



Olvidó cómo le dijeron que se llamaba. El también estaba buscando a “Eder” 😂😂🤣😂🤣😂



“¿Quién es EDER y… pic.twitter.com/3QNAZDI6nJ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 7, 2024

La conductora repetía la pregunta y seguía dirigiéndose a él con su nombre pero el sujeto parecía estar muy confundido con lo que pasaba. Rocío tuvo que acercarse a él para que se diera cuenta que lo estaban esperando con la respuesta y es cuando él reacciona y le pide disculpas porque pensó que se refería a alguien más, lo que expondría que se le olvidó su personaje del guion de la historia. “Tú eres Eder. Me preocupaste”, dijo la conductora una vez que el hombre reaccionó.

Este supuesto error en donde al hombre se le olvida su nombre dio pie a más críticas sobre la veracidad de las historias que se presentan.

Rocío Sánchez Azuara revela la verdad de su programa

Luego de este error que destapara que no sería real lo que se presenta en el programa, Rocío Sánchez Azuara habló con Anette Cuburu acerca de los cuestionamientos de la gente respecto a si ‘Acércate a Rocío’ es inventado o no.

“Desde que me planté con mi productora, yo me prometí siempre tener casos reales. No soy de la idea de decir mentiras ni contar mentiras. Si en algún momento he tenido que conducir un programa así, prometo por mi hija que nunca ha sido bajo mi conocimiento. La producción que hoy tengo sabe que no se admite un caso falso”, dijo hace 5 meses.

Checa: Fallece actor a los 30 años, los médicos no encuentran explicación

Incluso, mencionó que cuando cree que alguien puede estar mintiendo, investiga para poder darle al público la confianza: “Cuando medio me las huelo que puede haber un ruidito raro, pido INEs y empiezo a vaciar información y a percatarme de que las personas son reales, que son las de la historia, son reales, lo vivieron”.

“Nunca he sido de la idea de compartir historias falsas, porque la vida no es una falsedad. Yo no quiero fallarle al público, ellos creen en mí. Creyeron en mí. Rocío Sánchez Azuara es gracias al público”, finalizó.