Rocío Sánchez Azuara: Tras decir que “no tenía competencia” tomaría drástica decisión sobre su programa

El pasado 3 de agosto se estrenó el nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara, titulado ‘Tu historia como la mía’, el cual se transmite los domingos, a las 8 de la noche, mismo horario de la gala de eliminación de La casa de los famosos México 2025.

Pese a que ’Tu historia como la mía’ lleva apenas dos programas transmitidos, trascendió que Rocío Sánchez Azuara supuestamente habría tomado una drástica decisión sobre dicho proyecto.

Rocío Sánchez Azuara estrenó su progama ‘Tu historia como la mía’ / IG: @rocio_sazuara

¿Qué dijo Rocío Sánchez Azuara sobre la competencia de ‘Tu historia como la mía’ con ‘La casa de los famosos México’?

En medio de la presentación de ‘Tu historia como la mía’ a la cual asistió TVNotas, Rocío Sánchez Azuara expresó su confianza en que su programa logre conquistar a la audiencia y alcance un gran éxito.

Asimismo, afirmó que, desde su perspectiva, su producción “no tiene competencia”, pese a que se transmitirá en el mismo horario que La casa de los famosos México.

Ivonne Montero fue la invitada de Rocío Sánchez Azuara en su progama ‘Tu historia como la mía’ / IG: @rocio_sazuara

“Para mí, no existe la competencia. No en mi caso, en mi formato, en mi carrera, no existe la competencia. Estamos lanzando una propuesta, estamos proponiendo algo que esperamos que funcione” Rocío Sánchez Azuara

La presentadora dejó en claro que su única prioridad es entregar lo mejor de sí en su programa para conquistar al público.

Rocío Sánchez Azuara indirecta a ‘La casa de los famosos México 2025' / Redes sociales

¿Qué supuesta decisión tomó Rocío Sánchez Azuara sobre su programa ‘Tu historia como la mía’? ¿Por competir con La casa de los famosos México?

Tras señalar que el programa ‘Tu historia como la mía’ no tendría “competencia”. En esta ocasión, causó revuelo la supuesta decisión que habría tomado Rocío Sánchez Azuara sobre la transmisión de su programa.

El conductor de televisión, Héctor Navarro dio a conocer en ‘Perro chismazo’, programa en el que participa con el periodista Gerardo Escareño; que el nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara supuestamente cambiará de día y horario de transmisión.

“Se dice, se especula de que el programa de Rocío Sánchez Azuara seguramente no va a tener los 10 capítulos al aire porque, sí, los números no les están favoreciendo”, dijo Héctor Navarro.

Rocío Sánchez Azuara, su programa cambiaría de horario / Redes sociales

Asimismo, Gerado Escareño, mejor conocido como ‘Vaya, vaya’, agregó:

“El programa de Rocío Sánchez Azuara cambia de horario y cambia de día ante la fuerte competencia que tuvo con ‘La casa de los famosos México’… Ahora será transmitido los sábados a las 9 de la noche. Después de dos transmisiones en donde Verónica Castro, Cristian Castro e Ivonne Montero, estuvieron en la primera y segunda emisión… Ya es oficial, a partir de este sábado arranca este programa en una nueva etapa”. Gerardo Escareño

Al momento, dicha información queda en calidad de rumor, dado que ninguna red oficial del programa de Rocío Sánchez Azuara ha confirmado este supuesto cambio.

¿De qué trata ‘Tu historia como la mía’, el nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara?

‘Tu historia como la mía’, el nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara, es un ‘reality talk show’ en el que celebridades y personas comunes contarán sus historias más profundas. Algunos de los famosos invitados son:

Verónica Castro

Emir Pabón

Laura Flores

Ivonne Montero

Sheyla

Claudio Yarto

Fey

Este programa abordará diversos temas como abuso, pérdida, problemas de salud y discriminación, el cual promete llegar al corazón de su audiencia. En la presentación del show, la propia Rocío Sánchez Azuara declaró que este programa era “honesto, entretenido y catártico”.