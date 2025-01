¿A Rocío Sánchez Azuara le gustan los “chacales”? Presenta al suyo ¡en pleno programa!

Rocío Sánchez Azuara, una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, no solo es conocida por su profesionalismo en programas como Acércate a Rocío, sino también por su capacidad para conectar con su público de manera auténtica y divertida. Su talk show, lleno de temas de actualidad e interés social, ha sido un pilar en la televisión, pero también destaca por los momentos de humor y espontaneidad que Rocío ofrece.

En una reciente emisión, la conductora sorprendió al hablar de un tema popular entre los jóvenes: los llamados “chacales”. Rocío no solo compartió su opinión sobre este término, sino que también dejó a todos boquiabiertos al señalar que tenía a uno trabajando en su propio equipo. Sin embargo, aunque sus intenciones fueron buenas, en redes no pararon de asegurar ¡que lo veía con otros ojos!

Mira: Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija fallecida en Día de Reyes: “Feliz cumpleaños hasta el cielo”

¿Qué significa “chacal” para Rocío?

Antes de entrar en detalles, Rocío Sánchez Azuara interactuó con su público en el foro, preguntándoles si sabían qué es un “chacal”. Después de escuchar algunas respuestas, decidió dar su propia definición con un tono lleno de picardía y humor:

“Es el típico buenón, guapetón, sabrosón, pero de esos rudos, ¿no? Les voy a presentar a un chacalón” Rocío Sánchez Azuara

¿Qué es un “chacal”?

El término “chacal” ha sido utilizado de manera coloquial para describir a hombres atractivos con un estilo rudo o desenfadado. Aunque puede tener diferentes significados dependiendo del contexto, Rocío lo usó de forma ligera, desatando risas y aplausos entre los asistentes.

Lee: ¿'El Capi’ Pérez descarta reconciliación con Rocío Sánchez Azuara?

Rocío presenta a su “chacal” en televisión

La sorpresa de la emisión llegó cuando Rocío Sánchez Azuara señaló que uno de sus camarógrafos cumplía con todas las características de un “chacal”. Sin dudarlo, lo presentó frente a las cámaras, causando revuelo en el foro.

“¡Mi cámara!… Miren al chacalón. Está galán, cuerpazo”, exclamó Rocío con admiración.

El público no tardó en reaccionar con aplausos, silbidos y hasta algunos piropos para el operador de la cámara. La conductora, siempre respetuosa, aclaró que su compañero era un hombre casado y que todo lo dicho había sido con mucho respeto y admiración hacia su trabajo.

La situación no quedó ahí, pues aunque casado y todo, Rocío arremetió con un: “Es alguien que tiene buen físico, buen cuerpo, que se cuida, pero que dices: ‘Le tengo miedo, pero le tengo ganas. Me asusta, pero me gusta’”, lo que causó un alboroto en el foro y aplausos por atreverse a hablar así.

Mira: Laura Bozzo lanza inesperado mensaje a Rocío Sánchez Azuara en redes sociales ¿Hubo pleito?

Redes sociales reaccionan a los “chacales” de Rocío Sánchez Azuara

El momento en que Rocío Sánchez Azuara presentó a su ‘chacal’ en televisión se volvió viral, desatando un aluvión de comentarios y memes en las redes sociales.

“¡Describió, definió y educó”



“Le tengo miedo, pero le tengo ganas!! Muy buena frase”



“Exactamente, tienes toda la boca llena de razón y tus pensamientos claros y decisivos”



“y qué tiene que tenga esposa, amiga mía no es”



“Yo esperando que saliera el Malilla”



“Le sabe la Rocío”



“Se proyectó, qué se me hace”



“Claro, dijo: ‘para mí', pero era edición o confesión”



“Rocío Sánchez Azuara parece experta en la materia”



“Con esas mismas ganas lo pensamos señora Rocío”

Así fue el épico momento: