Cristian Castro da detalles de su primera vez, ¿fue por un hombre?: “Juan Pablo me desquintó”

Cristian Castro, quien actualmente radica en Argentina, sorprendió a todos con su reaparición en la televisión mexicana. El cantante confesó algunos de sus más grandes secretos en el programa ´Tu historia como la mía’, de Rocío Sánchez Azuara, incluyendo detalles sobre su primera vez.

Crisitian Casto, que hace poco dijo que ya no se casaría con Mariela Sánchez, sin tapujos, agradeció públicamente a un hombre llamado Juan Pablo por haber sido la persona que lo ayudó a tener su primera vez.

¿Cristian Castro perdió la virginidad con un hombre? / Redes sociales

¿Cristian Castro tuvo su primera vez con ayuda de un hombre?

En plena entrevista con Rocío Sánchez Azuara, conductora de ‘Tu historia como la mía’, Cristian Castro comenzó diciendo que daría una noticia muy “picante’. Ante la mirada expectante del público y la propia presentadora, el cantante contó que su amigo Juan Pablo lo había “desquintado”.

Por supuesto, la declaración dejó impactado a más de uno, ya que el cantante sugirió que fue su amigo quien le quitó la v¡rg¡... dad. No obstante, después aclaró que realmente solo lo “ayudó”.

“Gracias a Juan Pablo perdí mi virginidad. Un aplauso. Te lo juro. Trajo unas amigas de Miramontes. Ensayábamos y después armábamos una fiestecita” Cristian Castro

De acuerdo con su testimonio, durante dicha fiesta, su amigo Juan le dijo que se dirigiera a una habitación, ya que habría una “sorpresa especial”. Si bien no dio muchos detalles, dejó ver que una chica ya lo estaba esperando allí y “pasó lo que tenía que pasar”.

La anécdota no pasó desapercibida en redes sociales y la mayoría la tomó con humor, alegando que tiene parte de la misma personalidad que su padre, el fallecido Manuel ‘el Loco’ Valdés.

Así fue el reencuentro entre Cristian Castro y su madre, Verónica Castro

Durante el programa, Cristian Castro pudo reencontrarse con su madre, Verónica Castro. El cantante pudo hablar, entre otras cosas, sobre el gran apoyo que le dio la actriz en su carrera artística, pese a que ella no estaba del todo de acuerdo.

“Le agradezco mucho por creer en mí, estar rodeado de la gente que te quiso tanto, de tu México que te ama tanto, ese apoyo desde chico te lo quiero agradecer, porque siempre me impulsas, somos de la misma especie, me mimeticé contigo, con tu manera de ser, me hiciste mi primer disco con tu dinero, con un productor que tu escogiste”, manifestó.

El intérprete de ‘Por amarte así’ aprovechó para preguntarle a su madre si viviría con él en un futuro, ya que le encantaría que pasaran momento juntos. Vero le dijo que sí, ya que le gusta la energía positiva que proyecta.

“Mi amor, lo único que quiero desearte es que seas muy feliz. Que lo único que hagas es buscar tu felicidad, tu paz, que es muy importante. Tu tranquilidad cómo ser humano. Que seas buena persona, como siempre lo has sido. Te lo deseo de corazón. Siempre he conocido tu corazón y sé que eres buena persona”, declaró la actriz entre lágrimas.

Cristian Castro y Verónica Castro / Redes sociales

¿Dónde y cuándo ver el nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara, ‘Tu historia como la mía’?

‘Tu historia como la mía’, el nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara, se estrenó el pasado 3 de agosto y es un “talk show’ que busca mostrar el lado más humano de las celebridades.

Se puede ver todos los domingos, a partir de las 8 pm, por la señal de Azteca Uno. Posteriormente, se podrá ver el programa completo en su canal de YouTube.

En su momento, la propia Sánchez Azuara se dijo deseosa de que el público pueda conectar con su nuevo show y admitió no sentirse preocupada de que este se transmita al mismo tiempo que las galas de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’.

“Para mí, no existe la competencia. No en mi caso, en mi formato, en mi carrera, no existe la competencia. Estamos lanzando una propuesta, estamos proponiendo algo que esperamos que funcione”, indicó.

