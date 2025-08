Cristian Castro pide peculiar herencia a Verónica Castro en programa de TV, desea su bien más valioso

Durante su participación como padrinos en el estreno del programa ‘Tu historia como la mía’, Cristian Castro y Verónica Castro protagonizaron un emotivo reencuentro en televisión abierta, en el que el cantante reveló públicamente qué es lo único que desea heredar de su madre. En medio de confesiones personales y momentos nostálgicos, Cristian mostró el profundo deseo de quedarse con un bien muy valioso de su mamá, Verónica Castro.

El encuentro entre Verónica Castro y Cristian Castro llega luego de una etapa de un presunto distanciamiento entre madre e hijo, originada tras la filtración de unos audios en los que Mariela Sánchez, novia de Cristian, se expresaba en términos muy ofensivos hacia él y también le tocó a Verónica.

Esto, aunque no generó una pelea pública entre madre e hijo, si habría provocado que la actriz decidiera alejarse por un tiempo de Cristian.

Te puede interesar: Verónica Castro lanza pedrada a “La casa de los famosos México": “Demasiada vulgaridad”

Lejos de hablar de bienes materiales o fortunas millonarias, Cristian Castro dejó claro que lo único que desea de su madre es el legado musical que ella construyó durante décadas. En un gesto cargado de nostalgia y admiración, el cantante expresó su deseo de conservar toda la discografía de Verónica Castro como recuerdo y homenaje a su carrera.

Verónica, por su parte, respondió de inmediato y con una sonrisa: “Ya son de él”. La respuesta fue celebrada por los fans que siguieron el programa en vivo y por redes sociales, donde el momento rápidamente se viralizó.

Te puede interesar: Verónica Castro le lanza indirecta a Cristian: “¡Que se ponga a trabajar!” tras polémica por no hacer nada

View this post on Instagram

El programa fue todo un suceso mediático no solo por ser la primera emisión de ‘Tu historia como la mía’, sino porque logró reunir a Cristian y Verónica Castro en un mismo espacio después de no un tener contacto cercano después de varios meses. En la transmisión, madre e hijo se mostraron abiertos para hablar con honestidad sobre los momentos que los alejaron, pero también compartieron anécdotas entrañables que dejaron ver una conexión que, pese al tiempo y los malentendidos, nunca se rompió del todo.

Uno de los momentos más reveladores del programa fue cuando Cristian Castro habló sin filtros sobre su relación con su padre biológico, el comediante Manuel ‘El Loco’ Valdés. Durante años, este tema había sido un tabú en la familia, pero en Tu historia como la mía, el cantante se sinceró sobre el impacto emocional que tuvo al crecer sin una figura paterna y cómo fue el proceso de reencontrarse con él ya en la adultez.

Cristian recordó que durante su niñez y adolescencia sentía una profunda tristeza al no tener a su papá cerca, sobre todo cuando veía que sus compañeros en la escuela sí convivían con sus padres. Además, confesó que sufrió bullying escolar cuando un niño le reveló quién era su padre biológico:

El cantante explicó que fue hasta los 33 años, tras el nacimiento de su hija Simone Candy con Valeria Liberman, que decidió enfrentar sus miedos y buscarlo.

Cristian Castro

“Yo tuve mucho miedo por muchos años de mi vida, sobre todo en mi adolescencia y niñez. Era algo muy inalcanzable poder llegar a un padre. También con la fama que tuvo él, gran comediante, y todo lo que me contó mi madre, lo hacía ver como alguien muy ocupado. No sabía cómo abordar el tema, pero era necesario. Conocer su versión me alivió mucho el corazón”